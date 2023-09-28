Новий "золотий вересень": Путін вирішив відсвяткувати окупацію українських територій

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про встановлення 30 вересня “Дня возз'єднання”, під час якого в державі-агресорці святкуватимуть окупацію Росією частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Дату “святкування” приурочили до підписання 30 вересня 2022 року президентом Росії та представниками окупаційної влади на українських територіях так званих “договорів про включення нових територій до складу РФ”.

Перед тим Росія на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей провела фейкові "референдуми", на яких намалювали переважну більшість голосів за входження до складу РФ.

5 жовтня 2022 року Путін своїм підписом "узаконив" анексію українських територій. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №687/2022 про визнання нікчемними актів РФ, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

Україна звернулася до Міжнародного суду в Гаазі через незаконну спробу анексії українських регіонів. Також в МЗС України заявили, що світ має визнати Росію державою-терористкою через спроби анексії території України.

Генеральна асамблея ООН у середу, 12 жовтня, засудила спроби Росії анексувати українські території.

Про “золотий вересень” в СРСР

Як відомо, в Радянському Союзі 17 вересня святкували так званий “золотий вересень”, відзначаючи початок агресії СРСР проти Польщі, яка стала одним з пунктів таємної угоди, досягнутої між Москвою та Берліном, більш відомої як пакт Молотова — Ріббентропа.

Цього дня внаслідок альянсу нацистської Німеччини та СРСР у Польщі було ліквідовано державність, а її територію поділено, теперішні західні області України та Білорусі перейшли під радянську окупацію, що подавалося тогочасною пропагандою як "акт возз’єднання".

Нагадаємо, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко підписав указ, яким заснував День народної єдності 17 вересня. Цього дня у 1939 році радянські війська вторглися на тодішню територію Польщі і окупували сучасні терени західної Білорусі та України.

Читайте також: