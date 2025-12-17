ТСН у соціальних мережах

Політика
82
1 хв

Нового прем’єра Чехії вже похвалили у Вашингтоні: що сказав Трамп

Трамп очікує від Чехії “неймовірних результатів” у сфері оборони, енергетики та міжнародних угод.

Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на призначення Андрея Бабіша на посаду прем’єр-міністра Чехії.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що розраховує на тісну співпрацю з Бабішем у сферах оборони, енергетики та боротьби з нелегальною імміграцією. За його словами, взаємодія між ними має бути не менш успішною, ніж під час їхньої попередньої роботи на високих державних посадах.

“Андрей знає, як укладати угоди, і я очікую від нього неймовірних результатів, зокрема щодо F-35”, — наголосив президент США.

Нагадаємо, 9 грудня президент Чехії Петр Павел офіційно призначив лідера руху ANO Андрея Бабіша главою уряду.

Раніше повідомлялося, що новий кабінет міністрів може переглянути підхід Праги до підтримки України. Сам Бабіш заявляв, що вступ України до ЄС можливий лише після завершення війни.

Крім того, у листопаді новий спікер Палати депутатів Чехії, лідер ультраправої партії “Свобода і пряма демократія” Томіо Окамура, привернув увагу демонстративним зняттям українського прапора з будівлі парламенту.

