Новообрана прем’єрка Італії заявила, що Україна може на неї розраховувати

Майбутня прем’єрка Італії - лідерка націоналістів Джорджа Мелоні - заявила про свою непохитну підтримку України після того, як отримала привітання від президента Володимира Зеленського із її перемогою на виборах.

Мелоні наголосила, що Україна може розраховувати на підтримку нового італійського уряду.

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок пізно ввечері, 27 вересня, наступного дня після того, як Мелоні та її праві союзники отримали переважну більшість у парламенті, Зеленський у своєму Twitter привітав майбутню прем’єрку і написав, що сподівається на "плідну співпрацю з новим урядом".

Своєю чергою, Мелоні відповіла швидко і запевнила українського лідера у підтримці.

"Шановний Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку справи свободи українського народу. Будьте сильними та зберігайте непохитну віру!" - написала вона.

Слід зазначити, що Мелоні була одною із небагатьох італійських політичних лідерів, які щиро підтримали рішення ще чинного прем'єр-міністра Маріо Драгі про постачання зброї до України, попри те, що вона була в опозиції до його уряду.

Нагадаємо, в Італії відбулися дострокові парламентські вибори. Впевнену перемогу здобула ультраправа партія Джорджі Мелоні. Варто зазначити, права коаліція складається з партій, де чимало прихильників Путіна. Трійця, що формуватиме уряд - неодноразовий прем’єр Італії Сильвіо Берлусконі, фанат Путіна Маттео Сальвіні, який бажає скасувати антиросійські санкції, і Джорджія Мелоні. Вони вже домовилися про коаліцію, разом у них - приблизно 45 відсотків голосів за попередніми прогнозами.

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