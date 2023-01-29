Новообраний чеський президент хоче приїхати до України разом з словацькою колегою

ЗМІ повідомляють про майбутній дипломатичний візит чеського президента до Києва.

Новообраний президент Чехії Петр Павел планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському в неділю, 29 січня 2023 року.

Про це повідомляють словацькі ЗМІ.

Також він планує разом із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою поїхати до України незабаром.

За інформацією ЗМІ, Чапутова, яка прийшла до його виборчого штабу в суботу вдень після перемоги Павлова на виборах, привітала цю ідею.

Точна дата візиту поки що не озвучена.

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Нагадаємо, що раніше новим президентом Чехії став "проукраїнський" генерал у відставці. Він обіймав посаду начальника Генштабу чеської армії та активно підтримував військову допомогу Україні.

Пізніше президент України Володимир Зеленський привітав відставного генерала Петра Павела з перемогою на виборах президента Чеської Республіки. Представники української влади переконані, що новообраний президент - великий друг України.

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