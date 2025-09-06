Новопризначена голова МЗС Британії зробила свій перший міжнародний дзвінок до України

Іветт Купер / © AP News

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з новою главою МЗС Великої Британії Іветт Купер.

Про це Сибіга повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Я щиро ціную перший дзвінок моєї колеги до України — ми сприймаємо це як знак поваги та пріоритет у збереженні непохитної підтримки Великої Британії», — написав міністр.

Сибіга подякував Купер за особисту солідарність з Україною на попередніх посадах та за відданість країні.

«Разом ми захищаємо наші спільні цінності свободи, незалежності та людяності. Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу для просування нашого чудового стратегічного партнерства та зміцнення всієї Європи», — підсумував міністр.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернувся до «коаліції рішучих», наголосивши, що партнери надали Україні «непорушну обіцянку».

Ми раніше інформували, що Британія передала Україні військову допомогу на суму понад мільярд фунтів стерлінгів, джерелом якої стали заморожені російські активи.