Новою очільницею Мінекономіки стала Юлія Свириденко: що про неї відомо

Відповідне рішення було ухвалено 4 листопада.

Юлію Свириденко, яка була заступницею голови Офісу президента, призначено першою віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою економіки. Таке рішення ухвалила Верховна Рада.

Голосування відбулося під час засідання парламенту 4 листопада.

Кандидатуру Свириденко підтримало 256 нардепів.

Відомо, що Юлії Свириденко 36 років, вона родом із Чернігівщини. Свириденко у 2008 році закінчила з відзнакою Київський торговельно-економічний університет, має ступінь магістра. Також вчилася на аспірантурі в КНЕУ.

Після закінчення університету Юлія Свириденко у 2008 році почала працювати економісткою із фінансової роботи українсько-андоррського спільного підприємства АТ "АМП" у Києві (компанія працює на ринку нерухомості).

Через три роки вона покинула компанію, оскільки була призначена очільницею постійного представництва Чернігова у місті Усі (Китайська Народна Республіка). На держслужбу Свириденко перейшла у 2015 році, ставши спочатку радницею голови Чернігівської ОДА, а від серпня 2015 року – начальницею Департаменту економічного розвитку у цій же адміністрації.

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Від вересня 2017 року була в.о., а від 2018 року першою заступницею голови Чернігівської ОДА, кілька місяців виконувала обов'язки очільника регіону.

У 2019 році вона стала заступницею голови Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства, а за рік стала першою заступницею.

Від грудня 2020 року Свириденко працювала в Офісі президента на посаді заступниці керівника, де займалася економічними питаннями, зв'язками з інвесторами. А від грудня 2020 року Свириденко очолює створену президентом Володимиром Зеленським Раду зі сприяння бізнесу.

У червні-вересні Свириденко також була членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Вона також входила до складу української делегації у ТКГ щодо Донбасу, до підгрупи з економічних та соціальних питань.

Детальніші факти з біографії Юлії Свириденко, читайте тут.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 листопада звільнила Олексія Любченка з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки.

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