Новою "слугою народу" у Раді стала Наталія Локтіонова: що про неї відомо

Наталія Локтіонова прийняла присягу і стала новою нардепою. Що про неї відомо, розбирався ТСН.ua.

У фракції "Слуга народу" у Верховній Раді з'явилася нова депутатка – Наталія Локтіонова зайняла місце екснардепа Юрія Арістова.

Що відомо про нову нардепку, яку у ЗМІ називають сестрою помічниці Зеленського, розбирався ТСН.ua.

Замість кого зайшла до ВР Локтіонова

2 серпня ЦВК визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слузі народу" під № 146.

Фото: Офіційний сайт ЦВК

Вона замінила у парламенті Юрія Арістова. Арістов був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Юрій Арістов / Фото: Юрій Арістов

48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Верховна Рада 27 липня достроково припинила повноваження Арістова.

За інформацією ДБР, від початку червня майже до кінця липня Арістов перебував за межами України, виїхавши до Польщі начебто задля службового відрядження. Перебуваючи за кордоном, нардеп відкрив лікарняний, у правдивості якого правоохоронці мають сумніви.

У ДБР та СБУ розслідують законність виїзду Арістова за кордон під час воєнного стану та провели в нього обшуки.

Обшуки в нардепа Юрія Арістова / Фото: Служба безпеки України

Локтіонову називають сестрою помічниці Зеленського

Про те, що Локтіонова є сестрою помічниці президента Марії Левченко, ЗМІ писали ще 2019 року.

Як писало "Еспресо", тоді журналісти навідалися до батьків сестер Левченко. Їхня мати родинний зв'язок підтвердила.

"Відомостей про Наталію Локтіонову небагато. Має вищу освіту, судимість відсутня, тимчасово не працює. У Facebook, вона також під прізвищем Левченко, як і у впливової сестри-асистентки президента", – йшлося у статті чотирирічної давнини.

Локтіонова і Левченко / Фото: Фото з соціальних мереж

"Немає жодних даних про те, якою політичною/громадською/волонтерською діяльністю Локтіонова займалась. На момент внесення до списків ноунеймів під номером 148 (2019 рік) вона була безробітною. Єдина заслуга – вона сестра помічниці Зеленського", – пише журналістка Зоя Казанжи.

Що кажуть у "Слузі народу"

Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що Локтіонова працювала у команді політсили "з перших днів". Вона допомагала на президентських та парламентських виборах, відповідала за проведення заходів, координувала роботу регіональних команд.

Від 2021 року є членом Контрольно-ревізійної комісії "Слуги народу". За словами Палійчук, від 2003 до 2018 року новоспечена нардепка працювала за фахом у міжнародних компаніях. У яких саме – не уточнюється.

Інформацію про те, що Локтіонова якимсь чином пов'язана з Марією Левченко у "Слузі народу" поки не коментують.

Що ще відомо про нардепку

За інформацією руху ЧЕСНО, Наталія Локтіонова народилась 1981 року в Києві. Закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка та менеджмент".

Працювала менеджеркою з маркетингу в Ancor Personnel Ukraine ltd, на різних посадах у відділах із маркетингу та продажу "Першої лізингової компанії".

На момент виборів у 2019 році була офіційно безробітною.

Впливова помічниця Зеленського

Марія Левченко, яку називають сестрою нової нардепки Локтіонової – багаторічна помічниця Володимира Зеленського ще до його президентства.

Видання "Слідство.Інфо" публікувало матеріал, що Левченко кілька років була помічницею президента, перебувала в його кабінеті і нібито була присутня навіть на важливих нарадах, але офіційно працювала і отримувала зарплатню лише в ТОВ "Квартал-95".

"Вона формує його графік. Якщо вам потрібно потрапити до президента, то треба написати в першу чергу їй. Це стосується депутатів, міністрів, ну і взагалі всіх людей, яким треба потрапити до президента. Це людина, яка багато що знає, і присутня на багатьох зустрічах", – розповідав наприкінці 2021 року журналіст Роман Кравець.