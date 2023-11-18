Нову допомогу Україні Конгрес США може ухвалити в середині грудня — Bloomberg

Наразі прихильники України у Конгресі ведуть боротьбу за ухвалення великого пакета допомоги.

Схвалення Конгресом Сполучених Штатів нової допомоги для України може затягнутись до середини грудня, бо ще довше.

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Про це інформує Bloomberg.

У повідомленні видання вказується, що затягування прийняття рішення ставить під сумнів можливість США підтримувати потік зброї, який в адміністрації майдан та Україні вважають життєво важливим.

Наразі прихильники України у Конгресі ведуть боротьбу за ухвалення великого пакета допомоги, який йтиме окремо від обов’язкових законопроектів, що б спонукати до швидких дій.

Повідомляється, що найшвидше Конгрес зможе завершити переговори та ухвалити нову допомогу Україні в середині грудня, а це майже два місяці після того, як президент Джо Байден запросив 61 мільярд доларів.

Найближчими днями сенатори від обох партій планують працювати над угодою щодо пакета допомоги Україні разом із прикордонними потребами США, які можна буде проголосувати після дня подяки.

Сенатор демократ від Делаверу Кріс Кунс, який має тісні зв’язки з президентом Байденом, заявив, що "нам потрібно змусити себе вести переговори протягом наступного тижня. В українців закінчується пальне, зброя та боєприпаси".

За його словами, Конгрес повинен діяти "за графіком, який має значення".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США, який не передбачає допомоги Україні.

Пізніше пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що ухвалення і підписання президентом США Джо Байденом Тимчасової бюджетної резолюції без допомоги для України не є “зрадою”.

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