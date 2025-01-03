Нову партію учнів із тимчасово окупованого Маріуполя вивезли до Росії для перевиховання - спротив

Такі поїздки, на жаль, стали систематичними.

Чергову партію учнів із тимчасово окупованого Маріуполя кремлівські посіпаки вивезли до Росії. Цього разу це 119 українських школярів старших класів, які пройдуть “перевиховання” під час агітаційних зустрічей з російськими пропагандистами.

Про це інформує Центр національного спротиву у повідомленні.

Такі систематичні виїзди наших дітей до Росії окупанти проводять з метою асиміляції молодих українців у московську ідентичність. Молоді нав’язується їх приналежності до Росії та "руського міра" і нетерпимість до України та усього українського.

Втім трапляються випадки, коли після таких “шкільних екскурсій” під час канікул, діти не могли повернутися додому. Таким чином Кремль проводить геноцид українців й через викрадення.

"Центр національного спротиву нагадує, що кожен колаборант, який причетний до вивозу українських дітей до Росії, буде виявлений і покараний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України РФ посилила контроль за людьми, які святкують Різдвяні свята 24 і 25 грудня за новоюліанським календарем.

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