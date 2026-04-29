Новим послом Німеччини в Україні стане високопосадовець НАТО: що про нього відомо

Борис Руге / © Getty Images

Німеччина змінює очільника дипломатичної місії в Києві. Новим послом ФРН в Україні стане Борис Руге — досвідчений фахівець, який зараз обіймає високу посаду в НАТО та спеціалізується на питаннях безпеки.

Про це повідомляє Bild.

Кандидатуру Руге на посаду посла в Україні затвердив федеральний уряд Німеччини за поданням міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля.

Руге відомий як фахівець у сфері зовнішньої політики та безпеки, нині він обіймає посаду помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки в Брюсселі.

Раніше, до роботи в НАТО, Руге був заступником голови Мюнхенської конференції з безпеки, працював посланцем Німеччини у Вашингтоні, а також очолював дипломатичну місію в Ер-Ріяді — столиці Саудівської Аравії.

У Києві він має замінити Гайка Томса, якого планують перевести до Мадрида.

До слова, тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс у червні залишить посаду в Києві та піде на пенсію після 30 років кар’єри. Речник Держдепу Метью Піготт спростував чутки Financial Times про її розчарування політикою президента Дональда Трампа щодо України. Девіс очолювала посольство від травня 2025 року.

