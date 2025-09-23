Трамп дав Путіну місяць: що сказав президент США про диктатора

Президент США Дональд Трамп / © ТСН

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп озвучив новий дедлайн щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Про це глава Білого дому заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Журналіст запитав у Трампа, чи досі він довіряє Путіну. На що американський президент ухилився від конкретної відповіді.

«Я повідомлю вам приблизно через місяць», — сказав він.

Нагадаємо, що Дональд Трамп регулярно лякає Росію черговими дедлайнами для завершення війни, але нічого не робить, коли вони спливають. До слова, на початку лианя цього року він поставив 50-денний термін РФ для укладення угоди про мир. 29 липня Трамп висунув Путіну новий ультиматум — дав 10 днів для досягнення домовленостей щодо України. Проте, як бачимо, після їх завершення нічого не сталося.