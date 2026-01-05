Новий етап для Банкової: з якими викликами зіткнеться Буданов на новій посаді

Кирило Буданов / © Associated Press

Поєднання особистого досвіду та світогляду Кирила Буданова перетворює його на постать, яку все частіше сприймають не лише як військового лідера, а й як можливого політика нового покоління.

Про це пише видання Politico.

«Буданов отримує посаду в надзвичайно складний момент. Україна перебуває під посиленим тиском на фронті, стикається з дефіцитом особового складу, масованими атаками на енергетичну інфраструктуру та порти, а також із жорсткою позицією Росії щодо будь-яких мирних домовленостей. Додатковим викликом залишається напружений діалог зі США, де президент Дональд Трамп дедалі частіше наполягає на компромісах, неприйнятних для Києва», — зазначають журналісти.

Експерти та політики очікують, що з приходом Буданова зменшиться надмірна концентрація влади в ОП та покращиться комунікація між Банковою, парламентом і суспільством. Водночас у Верховній Раді не виключають, що це призначення може мати й довгостроковий політичний підтекст.

Нагадаємо, Кирило Буданов прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс глави держави.

«Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність — в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави», — повідомив він.

Попереднім очільником Офісу президента України був Андрій Єрмак. Він обіймав цю посаду від 11 лютого 2020 року до 28 листопада 2025 року.

28 листопада 2025 року НАБУ і САП провели обшуки в глави Офісу президента Андрія Єрмака. Цьому передувало оприлюднення даних слідства щодо операції «Мідас» — масштабного розслідування корупційних схем в енергетичному секторі України.

Того ж дня президент Зеленський у своєму зверненні оголосив, що очільник ОП подає у відставку.