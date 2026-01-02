Навроцький вимагає від Києва завершення "старих справ" в обмін на партнерство с Польщею

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Associated Press

Відносини між Україною та Польщею входять у фазу прагматизму. Про це свідчать слова президента Польщі Кароля Навроцького, який прокоментував підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави наприкінці 2025 року.

Свою позицію польський лідер озвучив в інтерв’ю радіостанції RMF24.

Спільний ворог об’єднує

Навроцький погодився з тезою, що між країнами відбулося «нове відкриття». За його словами, приїзд українського президента свідчить про те, що для Києва важливі добрі відносини із західним сусідом. Головним фундаментом співпраці залишається безпека.

«Наш спільний, стратегічний інтерес перед обличчям загрози з боку Російської Федерації є очевидним — і це одна з небагатьох справ, які об’єднують мене, прем’єра Дональда Туска і нинішню владу», — зазначив Навроцький.

«Партнерство з вимогами»

Водночас польський президент підкреслив, що «нове відкриття» не повинно бути лише декларативним. Воно має означати реальні партнерські відносини, де враховуються інтереси обох сторін.

«Партнерство видно в моїх контактах із президентом Зеленським, але вперше звучать і конкретні очікування польської сторони щодо України», — заявив він.

Навроцький також чітко окреслив свою роль у цих перемовинах.

«Я вважаю, що мій обов’язок як президента Польщі — говорити голосом поляків, незалежно від того, чи ми розмовляємо з Україною, Німеччиною чи Ізраїлем», — зауважив він.

Політик додав, що у двосторонніх відносинах України та Польщі досі існують «невирішені справи» (ймовірно, йдеться про складні питання історичної пам’яті та економічні розбіжності).

«В межах нашого партнерства я вимагаю, щоб цими справами зайнялися», — резюмував Навроцький.

Нагадаємо, Дональд Туск прогнозує можливе завершення війни вже найближчими тижнями. Польський прем’єр наголосив на важливості об’єднання міжнародних партнерів та потенційних компромісів щодо територіальних питань.