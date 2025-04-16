Хто такий Олег Григоров: що відомо про потенційного керівника Сумської області

Олег Григоров / © Національна поліція України

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Кабмін підтримав звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної військової адміністрації. Замість нього новим очільником адміністрації планують призначити Олега Григорова.

Що відомо про потенційного керівника Сумської ОВА — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Кар’єра

Олег Григоров — генерал-майор поліції.

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Він 21 рік служив у слідчих підрозділах української міліції. Пройшов шлях від слідчого до начальника слідчого управління.

У 2014-2015 був заступником начальника слідчого відділення управління МВС у Сумській області.

До січня 2021 року працював заступником начальника Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області — начальник слідчого управління. З січня 2021 й квітня 2025 року очолював Головне управління Національної поліції в Луганській області.

У серпні 2024 року президент України надав Олегу Григорову спеціальне звання генерала поліції третього рангу. До того він мав звання полковника.

15 квітня 2025 року уряд України погодив кандидатуру Олега Григорова на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації. Тепер президент України Володимир Зеленський має підписати розпорядження про призначення.

Олег Григоров / © ГУ НП у Луганській області

Майно та доходи

Згідно з електронною декларацією, яку Григоров подав у січні 2025 року електронну декларацію, вказавши себе як кандидата на посаду в органах державної влади.

У документі зазначено, що він володіє квартирою в Сумах разом із Людмилою Григоровою. Його дружина Ірина користується цим житлом безоплатно. Григоров також задекларував ще одну квартиру в Києві, що перебуває у спільній власності з Олексієм Сачком. Сам він офіційно зареєстрований у Запоріжжі — у квартирі, що належить Запорізькій політехніці.

Сім’я Григорових має у користуванні два автомобілі. Mazda CX-5, випущену 2021 року, вартістю понад 941 тисячу гривень, зареєстровано на дружину, тоді як сам Григоров володіє Audi Q7 2016 року, яка оцінюється майже в мільйон гривень.

Протягом 2024 року Олег Григоров отримав понад 845 тисяч гривень зарплати за службу в поліції Луганської області. Додатково він отримав близько 474 тисяч гривень грошового забезпечення від Нацполіції. Його дружина, яка працює у структурі Національної поліції Сумщини, заробила за відповідний період понад 510 тисяч гривень.

У готівці подружжя задекларувало 1,447 мільйона гривень. Крім того, на банківських рахунках Григоров зберігає майже 32 тисячі гривень, ще близько 90 тисяч — на рахунках дружини.

Покинуті напризволяще люди та зброя

Експоліцейський з Луганщини, командир 46 окремої аеромобільна бригада ДШВ ЗС України Сергій Лукашов, написав, що після початку повномасштабного вторгення РФ, Григоров самовільно залишив місце своєї служби.

«Луганщина, місто Сватове. Другий день російського вторгнення. Збройні сили України ведуть бої з окупантами і намагаються стримувати ворога. Начальник Головного управління національної поліції в Луганській області полковник Олег Григоров ще 24.02 виїхав до Дніпровської області і втративши зв’язок та керування з місцевими поліцейськими підрозділами», — йдеться у дописі військового.

Лукашов зазначив, що Григоров покинув своїх підлеглих та залишив зброю напризволяще.

«Росіяні зайшли до міста тільки 3 березня 2022 року. Начальник ГУНП повинен був вивести зброю та інше майно. Жодних заходів по евакуації зі сторони начальника обласної поліції Григорова не було вжити», — зазначив командир роти ударних безпілотників ЗСУ.

Зв’язки із державним зрадником Деркачем

Ексочільник Сумської обласної ради, військовослужбовець ЗСУ, комбат Семен Салатенко у 2024 році писав про те, що Офіс Президента розглядає кандидатуру Олега Григорова на посаду очільника Сумської ОВА.

У своєму дописі на Facebook Салатенко зазначив, що Григоров має зв’язки з колишнім нардепом Андрієм Деркачем, якого з вересня 2022 року оголосили в розшук за звинуваченнями в державній зраді та незаконному збагаченні.

«В ОП розглядається кандидатура на посаду голови Сумської ОВА. І ця кандидатура Олег Григоров. Андрій Деркач привітно махає нам рукою з того боку «Волгі-матушкі». Сам Олег Григоров, колишній замначальника сумської міліції, дуже добре характеризується епітетом «оборотєнь в погонах». Як через свої зв’язки з криміналом, так і завдяки вірній службі Андрію Деркачу», — написав Ексочільник Сумської обласної ради.

Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов Салатенко був відкритим опонентом найвпливовішого у Сумах політика — Андрія Деркача.

Сам Деркач навчався в академії ФСБ у Москві, багато років був народним депутатом від Сумської області, мав великий вплив на українську владу при кількох президентах.

Після початку повномасштабного вторгнення втік до Росії. У січні 2023 року його депутатські повноваження було припинено, а згодом, указом президента України, його позбавили громадянства.

Восени 2024 року Деркач став сенатором РФ від Астраханської області й засідає у російському парламенті.

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