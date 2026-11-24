Ураження російського корвета «Меркурій» може дати Україні перевагу під час перемовин / © Колаж ТСН.ua

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Знищення російського корвета «Меркурій» поблизу берегів Лівії може мати не лише військове, а й дипломатичне значення для України. Демонстрація здатності уражати російські військові цілі далеко за межами Чорного моря може посилити позиції Києва під час майбутніх переговорів про завершення війни.

Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив військово-морський експерт, оглядач Defence Express Володимир Заблоцький.

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Як удар по «Меркурію» може допомогти Україні на переговорах

За словами Заблоцького, однією зі стратегічних цілей операції могло бути активізувати європейських партнерів України та посилити їхню роль у майбутніх політичних контактах із Росією та США.

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Він також наголосив, що важливим результатом стало підтвердження спроможності України діставати російські військові об’єкти за межами звичного театру бойових дій. На його думку, це може стати додатковим аргументом у переговорному процесі.

Експерт звернув увагу, що Росія регулярно звинувачує Україну в ескалації, навіть коли для таких заяв немає підстав. Однак, вважає Заблоцький, Київ може використати цю ситуацію у власних інтересах.

Які поступки Україна може запропонувати Росії

Заблоцький припустив, що українська сторона могла б використати можливість завдавати ударів по російських кораблях у різних морях як інструмент тиску на Москву. Наприклад, Київ міг би запропонувати тимчасово утриматися від таких операцій в обмін на конкретні поступки Росії.

«Ми можемо будувати нашу стратегію довкола того, що ми можемо, як там люблять казати росіяни, „як жест доброї волі“, погодитися тимчасово не бити по російських кораблях. Наприклад, у Середземному морі або в Балтійському і Північному морях — за конкретні поступки з боку Росії. Якщо цих поступок не буде, ми просто будемо продовжувати таку практику і все», — пояснив експерт.

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Таким чином, ідеться про можливість пов’язати припинення ударів по російських військових кораблях за межами Чорного моря з виконанням Москвою певних умов. Водночас Заблоцький не стверджував, що така пропозиція вже обговорюється офіційно: він навів її як можливий варіант української переговорної стратегії.

Що відомо про удар по російському корвету «Меркурій»

Українська спецоперація відбулася 22 листопада поблизу лівійського порту Бенгазі. Для ураження цілей використали сім морських безекіпажних катерів українського виробництва, які спустили на воду з так званого материнського судна.

За підтвердженням президента Володимира Зеленського та СБУ, російський корвет «Меркурій» затонув разом із бойовим вертольотом Ка-27 на борту. Також українські сили уразили суховантаж MV ANGARA, який Росія використовувала для перевезення зброї. За даними СБУ, корвет супроводжував російські морські конвої, зокрема й це судно.

Українські удари по російських кораблях виходять за межі Чорного моря

22 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив українську причетність до атаки на російське вантажне судно «Спарта II» у Фінській затоці. За його словами, корабель перевозив зброю та був законною ціллю. Після влучання на судні спалахнула пожежа, воно почало дрейфувати й опинилося у фінських водах.

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Такі операції викликають занепокоєння і серед європейських партнерів України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після ймовірного удару по російському судну в Балтійському регіоні заявив, що війна не повинна поширитися на Балтійське море. Водночас він визнав право України атакувати російські військові об’єкти, але закликав враховувати наслідки таких операцій для безпеки регіону.

Зміни вже помітні й у поведінці російських кораблів. Командувач Військово-морських сил Данії Сорен К’єльдсен зазначав, що російські екіпажі стали значно пильнішими та інакше використовують системи захисту. На його думку, це може бути пов’язано з тим, що Росія усвідомлює можливості України навіть у Балтійському морі.

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