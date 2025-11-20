Новий "мирний план" Трампа: у Німеччині прокоментували

Йоганн Вадефуль / © Associated Press

Німеччині нічого не було відомо про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда президента США Дональда Трампа розробляла у консультаціях з представниками Російської Федерації.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише “ЄП”.

З його слів, Берлін не знав про закулісні перемовини між Вашингтоном і Москвою для підготовки нового плану "досягнення миру" між РФ і Україною. Вадефуль каже, що Німеччину не інформували про документ, інформацію про який оприлюднили американські ЗМІ.

Незважаючи на це, наголосив очільник МЗС ФРН, його країна надалі буде підтримувати Україну, аби дати зрозуміти Москві, що їм час задуматись про переговори.

Нагадаємо, Financial Times із посиланням на поінформовані джерела пише, що Київ, ймовірно, не прийме російсько-американський «мирний план» у його поточній формі. За інформацією видання, документ перебуває на початковій стадії розробки. Він нібито був переданий Києву цього тижня. Документ доставив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і передав його секретареві РНБО України Рустему Умєрову.