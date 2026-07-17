Новий напад істерики в Кремлі: Захарова накинулася на ЄС і вибухнула через гарантії безпеки для України

Марія Захарова. / © Associated Press

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У Кремлі не припиняють свою суперечливу риторику: заявляють про нібито бажання до переговорів, але водночас не припиняють розпочату в Україні війну і висувають все нові неприйнятні умови.

Нову порцію заяв висловила речниця російського МЗС Марія Захарова.

Захарова у притаманній для себе істеричній манері звинуватила Європейський Союз у небажанні вести діалог із Кремлем. Мовляв, вони «роблять усе для цього». Ба більше — деяких членів ЄС вона назвала «агресивними».

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З її слів, нібито дії Євросоюзу «протилежні тому, що називається пошук шляхів до переговорів і контактів».

Окрім того, Захарова вкотре вдалася до цинічних заяв про гарантії безпеки для України, назвавши їх «агресивними», які буцімто лунають «не в дипломатичному і не в політичному» ключі. Вона зухвало заявила, мовляв, європейським країнам слід спочатку подбати про гарантії безпеки для Гренландії.

«Тим, хто говорить про готовність надати якісь гарантії безпеки Україні, почати з того, що їм ближче, — надати гарантії безпеки Гренландії. А ми б подивилися», — висловилася Захарова.

Вона також стверджувала, що Гренландія нібито є частиною геополітичних інтересів європейських країн.

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Нагадаємо, раніше прессекретар російського диктатора Володимира Путіна зухвало заявив, мовляв, Кремль наразі «не бачить перспектив» швидкого відновлення переговорного процесу. З його слів, Москва начебто «залишається відкритою до діалогу». Втім, зауважимо, що саме Росія вже не вперше уникає безпосередніх переговорів і нав’язує Україні власні умови.

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