Новий очільник МЗС Німеччини пригрозив Росії: що відомо

Бундестаг. / © Associated Press

Реклама

Агресорка Росії зіткнеться з "наслідками", якщо не пристане на пропозицію провести переговори між лідерами України та РФ 15 травня у Туреччині.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул, повідомляє Tagesschau.

Вадефул закликав Кремль "сісти за стіл переговорів”. З його слів, 15 травня є "важливою датою" для можливого закінчення війни в Україні.

Реклама

"Росія не повинна залишати там порожнє крісло, а повинна з'явитися, якщо вона серйозно зацікавлена в мирі", – заявив німецький дипломат.

Якщо РФ не прийме пропозицію президента України Володимира Зеленського про переговори, то Берлін погрожує Москві подальшими кроками.

"У такому випадку будуть також наслідки. Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як Росія просто продовжує цю війну", – наголосив очільник МЗС Німеччини.

Нагадаємо, близько тижня тому Дональд Трамп поговорив телефоном з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Кілька днів тому американський президент запропонував Туреччині виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти переговорам.

Реклама

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа про переговори з РФ у Стамбулі та виявив готовність до зустрічі. Окрім того, український висловив сподівання, що президент США також буде присутній на переговорах.

Тим часом в РФ досі не визначилися, чи буде “фюрер” Володимир Путін на зустрічі в Стамбулі. Зокрема, речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що “Кремль оголосить, хто буде представляти Росію на переговорах, коли Путін визнає це за доцільне”.

Дата публікації 14:39, 12.05.25 Кількість переглядів 7 Росія є головною загроза майбутньому Євросоюзу, - Стефанчук у Будапешті