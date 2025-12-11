ТСН у соціальних мережах

"Новий план Трампа" виявився зовсім не новим: чому це тривожний сигнал для України

“Новий” мирний план Трампа виявився переробленими російськими “28 пунктами”, з яких забрали лише норму про амністію.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Мирний план США

Мирний план США / © ТСН.ua

ЗМІ проаналізували оновлений “мирний план Трампа”, який виявився переробленою версією російських “28 пунктів”. Зі справді принципових антиукраїнських положень звідти прибрали лише одне — пункт про амністію всім учасникам війни.

Про це йдеться у статті редакторки міжнародної політики ZN.UA Тетяни Силіної.

У аналітичному матеріалі зазначається, що тепер ці положення рознесено на чотири окремі документи з різними потенційними підписантами:

  • Угода між Україною, Росією, США та Європою — 20 пунктів

  • Рамкові запевнення щодо безпеки для України — 3 пункти

  • Зобов’язання США стосовно НАТО — 4 пункти

  • Угода між Росією та США — 12 пунктів

Авторка підкреслює: цей пакет не схожий на міжнародні договори — радше на “понятійку, накидану на серветці в маямському гольф-клубі”.

Ключові суперечності “плану Трампа”

Силіна звертає увагу, що документ містить формулювання, які не мають чіткої юридичної основи. Наприклад:

  • Хто саме є “Європою”? ЄС? Велика Британія? Країни поза ЄС, що активно працювали над мирними ініціативами?

  • Автори плану, схоже, не переймаються деталями — на що натякає і недавня заява Трампа про “Крим, оточений океаном з чотирьох боків”.

На думку Силіної, “новий” план майже повністю повторює попередній варіант, а юридично зобов’язувальним пропонується зробити лише один документ — той, що накладає обов’язки виключно на Україну.

Його виконання має контролювати “Рада миру”, яку очолить президент США. Але що буде після завершення його каденції — не уточнюється. Не визначено й санкцій у разі порушень.

Наслідки для України, якщо план підписати

Авторка наголошує: аналіз документів не дає підстав розраховувати на мир, який відповідав би інтересам України. Навпаки, такий план:

  • залишає Україну без територій,

  • без гарантій безпеки,

  • без контролю над коштами на відновлення,

  • без власних корисних копалин, які вже виписані в окремій “ресурсній угоді”.

І це, за словами Силіної, прояв “хижацького” підходу переговорної команди Трампа, яка не розглядає ситуацію в моральних категоріях “агресор/жертва”.

Такі умови небезпечні не лише для України — вони створюють прецедент для інших країн, що не належать до великих сил — США, Росії, Китаю або Індії.

“У разі підписання документів, які карають жертву та винагороджують агресора, у світі відкриється скринька Пандори”, — робить висновок Силіна.

Це стимулюватиме інших глобальних “хижаців” діяти за принципом: “Я сильніший — отже, ти здобич”.

Нагадаємо, Україна передала свою відповідь адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо останнього проєкту мирного плану.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з американською стороною — міністром фінансів Скотом Бессентом, зятем Трампа і його радником Джаредом Кушнером та головою і генеральним директором компанії BlackRock Ларрі Фінком.

