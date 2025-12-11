- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 480
- Час на прочитання
- 2 хв
"Новий план Трампа" виявився зовсім не новим: чому це тривожний сигнал для України
“Новий” мирний план Трампа виявився переробленими російськими “28 пунктами”, з яких забрали лише норму про амністію.
ЗМІ проаналізували оновлений “мирний план Трампа”, який виявився переробленою версією російських “28 пунктів”. Зі справді принципових антиукраїнських положень звідти прибрали лише одне — пункт про амністію всім учасникам війни.
Про це йдеться у статті редакторки міжнародної політики ZN.UA Тетяни Силіної.
У аналітичному матеріалі зазначається, що тепер ці положення рознесено на чотири окремі документи з різними потенційними підписантами:
Угода між Україною, Росією, США та Європою — 20 пунктів
Рамкові запевнення щодо безпеки для України — 3 пункти
Зобов’язання США стосовно НАТО — 4 пункти
Угода між Росією та США — 12 пунктів
Авторка підкреслює: цей пакет не схожий на міжнародні договори — радше на “понятійку, накидану на серветці в маямському гольф-клубі”.
Ключові суперечності “плану Трампа”
Силіна звертає увагу, що документ містить формулювання, які не мають чіткої юридичної основи. Наприклад:
Хто саме є “Європою”? ЄС? Велика Британія? Країни поза ЄС, що активно працювали над мирними ініціативами?
Автори плану, схоже, не переймаються деталями — на що натякає і недавня заява Трампа про “Крим, оточений океаном з чотирьох боків”.
На думку Силіної, “новий” план майже повністю повторює попередній варіант, а юридично зобов’язувальним пропонується зробити лише один документ — той, що накладає обов’язки виключно на Україну.
Його виконання має контролювати “Рада миру”, яку очолить президент США. Але що буде після завершення його каденції — не уточнюється. Не визначено й санкцій у разі порушень.
Наслідки для України, якщо план підписати
Авторка наголошує: аналіз документів не дає підстав розраховувати на мир, який відповідав би інтересам України. Навпаки, такий план:
залишає Україну без територій,
без гарантій безпеки,
без контролю над коштами на відновлення,
без власних корисних копалин, які вже виписані в окремій “ресурсній угоді”.
І це, за словами Силіної, прояв “хижацького” підходу переговорної команди Трампа, яка не розглядає ситуацію в моральних категоріях “агресор/жертва”.
Такі умови небезпечні не лише для України — вони створюють прецедент для інших країн, що не належать до великих сил — США, Росії, Китаю або Індії.
“У разі підписання документів, які карають жертву та винагороджують агресора, у світі відкриється скринька Пандори”, — робить висновок Силіна.
Це стимулюватиме інших глобальних “хижаців” діяти за принципом: “Я сильніший — отже, ти здобич”.
