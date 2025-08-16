- Дата публікації
"Новий поштовх" до закінчення війни: Ердоган прокоментував саміт на Алясці
Президент Туреччини вважає, що переговори Трампа та Путіна на Алясці дали новий поштовх для пошуку мирного рішення в Україні.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що переговори між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці дали новий поштовх до закінчення війни між Росією та Україною.
Про це він написав у соцмережі X.
«Ми вітаємо саміт на Алясці та сподіваємося, що цей новий процес за участю президента України Зеленського закладе основу для міцного миру», — йдеться в його заяві.
Ердоган також додав, що Туреччина готова зробити все можливе для встановлення миру.
Нагадаємо, британський прем’єр Кір Стармер заявив, що Трамп «наблизив нас, як ніколи раніше», до закінчення війни в Україні. На його думку, після саміту на Алясці наступним кроком мають бути подальші переговори за участю Володимира Зеленського, оскільки шлях до миру в Україні не може бути визначений без нього.