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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Новий прем'єр Канади назвав країни-загрози для світу

Оттава повинна протистояти зовнішньому впливу з боку КНР.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Марк Карні.

Марк Карні. / © Associated Press

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні назвав Китай є однією з найбільших загроз для безпеки країни з погляду іноземного втручання.

Про це він заявив під час дебатів, повідомляє Reuters.

“Китай - у геополітичному сенсі”, - відповів Карні на запитання про головну безпекову загрозу для Канади.

З його слів, Оттава повинна протистояти зовнішньому впливу з боку КНР. Окрім того, він розкритикував Пекін за партнерство з Росією у війні проти України. Канадський прем’єр заявив, що це створює загрозу не лише для Азії загалом, а й для Тайваню.

Нагадаємо, експерт Віталій Кулик висловився про те, чому Китай зацікавлений у війні в Україні. З його слів, КНР здатна зупинити війну, але не хоче цього робити. Для Пекіна - це гра з перемогою у будь-якому разі.

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