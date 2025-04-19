Новий прем'єр Канади назвав країни-загрози для світу

Марк Карні. / © Associated Press

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні назвав Китай є однією з найбільших загроз для безпеки країни з погляду іноземного втручання.

Про це він заявив під час дебатів, повідомляє Reuters.

“Китай - у геополітичному сенсі”, - відповів Карні на запитання про головну безпекову загрозу для Канади.

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З його слів, Оттава повинна протистояти зовнішньому впливу з боку КНР. Окрім того, він розкритикував Пекін за партнерство з Росією у війні проти України. Канадський прем’єр заявив, що це створює загрозу не лише для Азії загалом, а й для Тайваню.

Нагадаємо, експерт Віталій Кулик висловився про те, чому Китай зацікавлений у війні в Україні. З його слів, КНР здатна зупинити війну, але не хоче цього робити. Для Пекіна - це гра з перемогою у будь-якому разі.

Дата публікації 19:34, 14.04.25 Кількість переглядів 88 Шок! Китайські полонені заговорили! Почуйте першими зізнання!