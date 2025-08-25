Новий президент Польщі хоче заборонити "бандерівські символи"

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Getty Images

Новий президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що ініціює внесення змін до Кримінального кодексу, аби «бандерівські символи» прирівняти до нацистської та комуністичної символіки.

Про це повідомляє видання Wirtualna Polska.

Як пояснив Навроцький, мета його ініціативи — протидія російській пропаганді та зміцнення відносин України з Польщею на основі партнерства, взаємної поваги та чутливості.

За словами польського лідера, законопроєкт містить принцип «стоп бандеризму». Хоча Навроцький не уточнив, що саме означає поняття «бандерівські символи», може йтися про символіку ОУН-УПА.

Президент Польщі також поінформував, що пропозиції передбачають подовження терміну отримання громадянства країни від трьох до 10 років, а також посилення покарання за нелегальний перетин кордону до п’яти років ув’язнення.

Навроцький акцентував, що такі рішення відповідають інтересам польської національної спільноти і спрямовані на побудову справедливих і правдивих відносин з Україною.

Нагадаємо, 9 серпня у Варшаві під час концерту Макса Коржа, попри заборону приносити прапори, серед публіки помітили учасників із символікою: один розгорнув прапор УПА з тризубом, інший — синьо-жовтий стяг із написом «Ідея Нації». Зокрема, прапор УПА розлютив поляків. Депутат від партії «Право і справедливість» Даріуш Матецький пообіцяв написати заяву до прокуратури, пославшись на закон про заборону пропаганди тоталітарних ідеологій. Зауважимо, що на сьогодні на прапор УПА у Польщі немає офіційної заборони.

Після скандалу на концерті Коржа Навроцький заявив про необхідність змін у законодавстві, щоб заборонити використання символіки ОУН-УПА у Польщі.