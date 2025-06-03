Новий президент Польщі може використовувати українців: експерт розповів як

Прапори України та Польщі / © Associated Press

Реклама

Польща, ймовірно, активніше використовуватиме тему українських біженців, щоб уникнути участі в загальноєвропейських міграційних квотах.

Про це заявив експерт з питань Росії та політичний аналітик Ігор Тишкевич в ефірі телеканалу «Київ24».

«Скоріше за все, буде більш жорсткий механізм роботи з міграційними процесами. Але тут йдеться не лише про Україну, а й про розмови Німеччини щодо повернення частини мігрантів на територію Польщі», — зазначив він.

Реклама

За словами аналітика, Польща традиційно намагається використати приймання українців як аргумент, щоби не потрапляти під міграційні квоти ЄС.

Крім того, на думку експерта, не виключені нові торговельні суперечки між Києвом і Варшавою. Причинами можуть бути як захист польського ринку, так і давні конфлікти — зокрема, щодо обмеження транзиту української сільськогосподарської продукції.

«Це буде, але кардинальних змін я б не очікував», — підсумував Тишкевич.

Що відомо про нового президента Польщі:

Нагадаємо, Кароль Навроцький переміг на виборах у Польщі 1 червня. У другому турі поляки віддали йому перевагу на 1,78% голосів. Новий президент — євроскептик і консерватор, зокрема, він проти членства України в НАТО. Провладний кандидат, мер Варшави Рафал Тшасковський фінішував з 49,11%.

Реклама

Обраний президент зазначив, що весь час протягом виборчої кампанії відчував підтримку не лише в Польщі, але й за кордоном. Навроцький наголосив, що його перемога на виборах свідчить про прагнення поляків жити в безпечній та економічно сильній країні.