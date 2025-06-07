- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1794
- Час на прочитання
- 2 хв
Новий президент Польщі зробив неочікувану заяву щодо вступу України до ЄС
Кароль Навроцький заявив про неприйняття України до ЄС, посилаючись на інтереси країни.
Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що зараз Україну не слід приймати до Європейського Союзу.
Про це він заявив в інтерв’ю угорському виданню Mandiner.hu.
У відповідь на питання журналіста чи слід Україну прийняти до Європейського Союзу за прискореною процедурою, Навроцький заявив, що проти вступу України до ЄС.
«Наразі я проти вступу України до Європейського Союзу», — сказав новий президент Польщі.
Він зазначив, що польська держава повинна підтримувати Україну зі стратегічного та геополітичного погляду та наголосив що найбільшою загрозою для всього регіону є Росія.
«Найбільшою загрозою для мене як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону, є Російська Федерація. Це постімперська, неокомуністична держава на чолі з Володимиром Путіним, воєнним злочинцем. Я дуже критично ставлюся до Російської Федерації, де, до речі, мене, як президента Інституту національної пам’яті (Польщі — Ред.), переслідують. Мені загрожує п’ять років ув’язнення у в’язниці» — зауважив Навроцький.
Також він Навроцький висловив думку, що, попри важливість підтримки України у протистоянні з Росією, необхідно враховувати інтереси інших держав. Він зазначив, що Польща, Угорщина та інші європейські країни мають власні інтереси.
«З одного боку, ми повинні підтримувати Україну в її конфлікті з Російською Федерацією, але Україна повинна розуміти, що інші країни, включаючи Польщу та Угорщину, та інші європейські країни, також мають свої інтереси», — сказав політик.
Під «своїми інтересами» Польщі Навроцький назвав Волинську трагедію та «недобросовісну» конкуренцію з Україною між аграрним та логістичними секторами.
«Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався, і як президент, не погоджуся, на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань», — зазначив новообраний президент.
Також він додав, що Україна, демонструючи мужність у протистоянні з російською агресією, повинна також зважати на інтереси країн, які її підтримують.
«Польща відіграла провідну роль у підтримці України завдяки президенту Анджею Дуді та відкритості польських сердець. Це дає основу для глибших роздумів над тим, що ми також маємо право на свої інтереси», — сказав політик.
Раніше під час своєї передвиборчої кампанії Навроцький заявляв, що проти вступу України до НАТО, адже, на його думку, це втягне Альянс у війну з РФ. Дискусію про приєднання України до НАТО він назвав безпідставною.