Новий президент Польщі зробив неочікувану заяву щодо вступу України до ЄС

Кароль Навроцький / © Associated Press

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Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що зараз Україну не слід приймати до Європейського Союзу.

Про це він заявив в інтерв’ю угорському виданню Mandiner.hu.

У відповідь на питання журналіста чи слід Україну прийняти до Європейського Союзу за прискореною процедурою, Навроцький заявив, що проти вступу України до ЄС.

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«Наразі я проти вступу України до Європейського Союзу», — сказав новий президент Польщі.

Він зазначив, що польська держава повинна підтримувати Україну зі стратегічного та геополітичного погляду та наголосив що найбільшою загрозою для всього регіону є Росія.

«Найбільшою загрозою для мене як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону, є Російська Федерація. Це постімперська, неокомуністична держава на чолі з Володимиром Путіним, воєнним злочинцем. Я дуже критично ставлюся до Російської Федерації, де, до речі, мене, як президента Інституту національної пам’яті (Польщі — Ред.), переслідують. Мені загрожує п’ять років ув’язнення у в’язниці» — зауважив Навроцький.

Також він Навроцький висловив думку, що, попри важливість підтримки України у протистоянні з Росією, необхідно враховувати інтереси інших держав. Він зазначив, що Польща, Угорщина та інші європейські країни мають власні інтереси.

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«З одного боку, ми повинні підтримувати Україну в її конфлікті з Російською Федерацією, але Україна повинна розуміти, що інші країни, включаючи Польщу та Угорщину, та інші європейські країни, також мають свої інтереси», — сказав політик.

Під «своїми інтересами» Польщі Навроцький назвав Волинську трагедію та «недобросовісну» конкуренцію з Україною між аграрним та логістичними секторами.

«Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався, і як президент, не погоджуся, на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань», — зазначив новообраний президент.

Також він додав, що Україна, демонструючи мужність у протистоянні з російською агресією, повинна також зважати на інтереси країн, які її підтримують.

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«Польща відіграла провідну роль у підтримці України завдяки президенту Анджею Дуді та відкритості польських сердець. Це дає основу для глибших роздумів над тим, що ми також маємо право на свої інтереси», — сказав політик.

Раніше під час своєї передвиборчої кампанії Навроцький заявляв, що проти вступу України до НАТО, адже, на його думку, це втягне Альянс у війну з РФ. Дискусію про приєднання України до НАТО він назвав безпідставною.