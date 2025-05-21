Новий президент Румунії повідомив, чи відправить війська до України

Румунська армія. / © Associated Press

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Новообраний президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Бухарест не направлятиме свої війська до України в межах миротворчої місії.

Про це він розповів в інтерв’ю Politico.

Президент пообіцяв, що його країна готова посилювати підтримку України з власної території. Втім, пряме військове залучення він вважає недоречним. Зокрема, через напружені відносини з агресоркою Російською Федерацією.

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"Бути частиною армій, які гарантують мир в Україні - ні. Я думаю, що це було б не дуже доречно через напруженість, яка вже існує між Румунією та Росією", - наголосив він.

Окрім того, Дан також розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до врегулювання війни. За словами румунського президента, можливі компроміси з диктатором Володимиром Путіним не гарантують справедливого миру.

Зауважимо, що раніше виконувач обов'язків президента Румунії Іліє Боложан запропонував, аби країна стати хабом для розміщення європейських миротворців перед відправленням до України. Втім, від відповіді щодо відправлення румунських солдатів, він ухилився.

Нагадаємо, 18 травня в Румунії відбувся другий тур президентських виборів. Перемогу здобув проєвропейський кандидат Нікушор Дан, який отримав 53,78% голосів. Проросійський кандидат Джордже Сіміон - 46,2%.

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Втім, переможений Сіміон вирішив оскаржити результати в Конституційному суді. Він заявив, що під час виборів його опоненти задіяли “цілий механізм шахрайства”, купуючи голоси. Крім того, він звинуватив у втручанні у виборчий процес Молдову та Францію.

Дата публікації 07:59, 21.05.25 Кількість переглядів 4 Кандидат у президенти, який програв у Румунії, вирішив оскаржити результати виборів!