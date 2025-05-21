Новообраний президент Румунії зробив заяву про мир в Україні

Румунія. / © Associated Press

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Новий президент Румунії Нікушор Дан висловив думку про те, мовляв, мир в Україні не скоро настане в Україні, а компроміси з диктатором Володимиром Путіним не гарантують справедливого миру.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico.

"Я не дуже оптимістично налаштований щодо того, що в нас скоро настане мир", - заявив румунський лідер.

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За його словами, всі рішення щодо завершення війни мають ухвалюватися за згодою самих українців.

"Також радий, що європейці разом вирішили продовжувати підтримувати Україну, доки не отримають найрозумніший мир для себе", - каже Дан.

Як повідомлялося, також Нікушор Дан заявив, що Бухарест не направлятиме свої війська до України в межах миротворчої місії. Президент пообіцяв, що його країна готова посилювати підтримку України з власної території. Втім, пряме військове залучення він вважає недоречним.

Нагадаємо, Румунії у другому турі виборів перемогу здобув проєвропейський кандидат Нікушор Дан, який отримав 53,78% голосів. Проросійський кандидат Джордже Сіміон - 46,2%.

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Дата публікації 16:01, 20.05.25 Кількість переглядів 210 Трамп проти, але ЄС все одно наносить новий удар по Росії | Що сталося