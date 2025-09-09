Новий "Рамштайн": Шмигаль повідомив, що обговорять цього разу

Міністр оборони України Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Команда Міністерства оборони України прибула до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони країни «Рамштайн». Очільник відомства Денис Шмигаль назвав очікування та цілі засідання.

Про це Шмигаль написав у Мережі 9 вересня.

Міністр оборони зазначив, що ключовим завданням України є:

забезпечення безперебійної військової та фінансової допомоги,

посилення протиповітряної оборони,

розвиток спільних виробництв оборонно-промислового комплексу.

«Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи», — йдеться у заяві Шмигаля.

Зауважимо, засідання у форматі «Рамштайн» розпочнеться 9 вересня о 17:15 за київським часом. Зустріч відбудеться в онлайн-форматі. Серед присутніх на засіданні очікуються міністри оборони Британії та Німеччини Джон Гілі та Борис Пісторіус, а також генсек НАТО Марк Рютте.

До слова, 3 вересня Гілі побував з візитом в Україні, де зустрівся зі Шмигалем. Міністри скоординували основні питання наступного засідання у форматі «Рамштайн» та спільні оборонні проєкти.