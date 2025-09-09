- Дата публікації
Новий "Рамштайн": Шмигаль повідомив, що обговорять цього разу
У Лондоні 9 вересня стартує новий «Рамштайн», на якому Україна обговорить з партнерами військову допомогу.
Команда Міністерства оборони України прибула до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони країни «Рамштайн». Очільник відомства Денис Шмигаль назвав очікування та цілі засідання.
Про це Шмигаль написав у Мережі 9 вересня.
Міністр оборони зазначив, що ключовим завданням України є:
забезпечення безперебійної військової та фінансової допомоги,
посилення протиповітряної оборони,
розвиток спільних виробництв оборонно-промислового комплексу.
«Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи», — йдеться у заяві Шмигаля.
Зауважимо, засідання у форматі «Рамштайн» розпочнеться 9 вересня о 17:15 за київським часом. Зустріч відбудеться в онлайн-форматі. Серед присутніх на засіданні очікуються міністри оборони Британії та Німеччини Джон Гілі та Борис Пісторіус, а також генсек НАТО Марк Рютте.
До слова, 3 вересня Гілі побував з візитом в Україні, де зустрівся зі Шмигалем. Міністри скоординували основні питання наступного засідання у форматі «Рамштайн» та спільні оборонні проєкти.