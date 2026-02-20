- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 171
- Час на прочитання
- 1 хв
Новий раунд переговорів: що кажуть в ОП і в Кремлі про терміни
Москва називає мирні переговори «розтягнутим у часі процесом».
Офіс президента України розраховує на ще одну зустріч переговорних груп у лютому.
Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі «Новини.LIVE».
За його словами, сьогодні у Володимира Зеленського запланована нарада з переговорною групою, після якої може з’явитися додаткова інформація.
Що кажуть у Кремлі
РосЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що наступний раунд тристоронніх переговорів за участі України, Росії і США може відбутися вже наступного тижня в Женеві.
Водночас в адміністрації «фюрера» РФ заявили, що проінформують, коли відбудеться наступна зустріч щодо України.
Речник Кремля Дмитро Пєсков також назвав переговори «складним і розтягнутим у часі процесом». Мовляв, агресорка РФ немає завищених очікувань із цього приводу.
Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві відбулися тристоронні переговори. Очільник делегації країни-агресорки Володимир Мединський назвав перемовини «важкими, але діловими». Під час короткого брифінгу він заявив, що нова зустріч «відбудеться найближчим часом».
Голова української переговорної групи Рустем Умєров, коментуючи результати переговорів з Росією, заявив, що «частину питань вдалося уточнити, а по іншій частині — триває додаткове узгодження». З його слів, наступний етап полягатиме у тому, щоб досягти узгодженості, аби зголом винести напрацьовані рішення на розгляд президентів.