Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

Новий раунд переговорів: що кажуть в ОП і в Кремлі про терміни

Москва називає мирні переговори «розтягнутим у часі процесом».

Автор публікації
Олена Капнік
Зеленський і Путін.

Зеленський і Путін. / © ТСН

Офіс президента України розраховує на ще одну зустріч переговорних груп у лютому.

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі «Новини.LIVE».

За його словами, сьогодні у Володимира Зеленського запланована нарада з переговорною групою, після якої може з’явитися додаткова інформація.

Що кажуть у Кремлі

РосЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що наступний раунд тристоронніх переговорів за участі України, Росії і США може відбутися вже наступного тижня в Женеві.

Водночас в адміністрації «фюрера» РФ заявили, що проінформують, коли відбудеться наступна зустріч щодо України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також назвав переговори «складним і розтягнутим у часі процесом». Мовляв, агресорка РФ немає завищених очікувань із цього приводу.

Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві відбулися тристоронні переговори. Очільник делегації країни-агресорки Володимир Мединський назвав перемовини «важкими, але діловими». Під час короткого брифінгу він заявив, що нова зустріч «відбудеться найближчим часом».

Голова української переговорної групи Рустем Умєров, коментуючи результати переговорів з Росією, заявив, що «частину питань вдалося уточнити, а по іншій частині — триває додаткове узгодження». З його слів, наступний етап полягатиме у тому, щоб досягти узгодженості, аби зголом винести напрацьовані рішення на розгляд президентів.

