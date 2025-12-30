ТСН у соціальних мережах

Політика
215
1 хв

Новий раунд переговорів щодо України в ЄС: ключові сигнали від лідерів Європи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про нові консультації з європейськими та канадськими партнерами в межах Берлінського формату.

Кирило Шостак
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про продовження консультацій із партнерами щодо просування мирного процесу та наголосив на необхідності відкритості з боку Росії.

Про це він повідомив у соціальній мережі Х.

За словами Мерца, сторони обговорили подальші кроки, спрямовані на просування мирного врегулювання, та скоординували позиції союзників. Канцлер підкреслив, що успіх дипломатичних зусиль залежить від чесної та прозорої поведінки всіх учасників процесу.

“Сьогодні ми провели подальші консультації з нашими європейськими та канадськими партнерами у рамках Берлінського формату. Ми просуваємо мирний процес уперед. Зараз від усіх потрібна прозорість і чесність, включаючи Росію”, — заявив глава німецького уряду.

Нагадаємо, за результатами діалогу з українським колегою Трамп заявив про суттєве наближення до завершення війни, оцінивши фіналізацію домовленостей у 95%. Американський лідер підтвердив, що провів комплексні консультації з ключовими союзниками у Європі та мав розмову з Путіним.

215
