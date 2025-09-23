Новий шантаж Путіна: в ISW пояснили, чому диктатор узявся за тему ядерної зброї

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін намагається тиснути на адміністрацію президента США Дональда Трампа задля змушування її розпочати переговори щодо контролю над озброєннями. Мета Кремля — сприяти зближенню Вашингтона та Москви і отримати поступки від США стосовно війни в Україні.

Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Путін заявив, що виконання США його ініціативи щодо Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) New START у поєднанні з «усім спектром зусиль із нормалізації двосторонніх відносин» може створити умови, «сприятливі для змістовного стратегічного діалогу» з Вашингтоном.

За оцінкою ISW, Кремль продовжує «підвішувати» перспективу переговорів про контроль над озброєннями, використовуючи їх як інструмент тиску для здобуття поступок щодо України та відволікання уваги від власної ролі у застої мирних перемовин між Москвою та Києвом.

Упродовж останніх місяців Росія цілеспрямовано намагається створити штучну напруженість, зокрема шляхом виходу з Договору про ракети середньої і малої дальності у серпні 2025 року, аби змусити адміністрацію Трампа погодитися на переговори.

Не вперше Путін використовує тему New START для політичного торгу: 2023 року він прямо пов’язував рішення про призупинення участі Росії в ДСНО із західною допомогою Україні. Заяви диктатора від 22 вересня мають на меті поставити себе на один рівень із Трампом та представити Росію як глобального гравця, співставного зі США. Від моменту вступу Трампа на посаду в січні 2025 року Путін активно просуває образ Росії як спадкоємиці «наддержавного» статусу СРСР.

«Таке позерство Путіна спрямоване на підкріплення хибного кремлівського наративу про те, що перемога Росії в Україні є неминучою. Таким чином, Україна та Захід, мовляв, мають поступитися максималістським вимогам Москви вже зараз — зі страху, що російська агресія лише посилиться у майбутньому», — наголошується у звіті.

Нагадаємо, 22 вересня Путін заявив, що після закінчення терміну дії ДСНО 2026 року буде демонтовано останню угоду про обмеження на ракетний потенціал. Диктатор сказав, що Кремль готовий продовжувати дотримуватися обмежень ДСНО, якщо США зроблять те саме. Президент РФ звинуватив Захід у руйнуванні основ діалогу щодо ядерної зброї та у прагненні до «абсолютної переваги». А ще Путін пригрозив, що країна-агресорка готова відповісти на будь-які стратегічні загрози «військово-технічними заходами».