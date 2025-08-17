Новий скандал чи крок до завершення війни: чого очікувати від зустрічі Зеленського і Трампа

Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні / © ТСН

Після переговорів Трампа і Путіна на Алясці президент Володимир Зеленський в понеділок, 18 серпня, вирушить з візитом до Вашингтона, де проведе переговори з главою Білого дому. Супроводжуватиме українського лідера «група підтримки» — глави низки європейських країн.

Чого очікувати від зустрічі у Вашингтоні і чи принесе вона довгоочікуваний мир, з’ясовував ТСН.ua.

Потужна група підтримки

Зеленський летить до Вашингтона не сам — його супроводжуватимуть низка європейських лідерів.

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

президент Франції Емманюель Макрон

прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні

генсек НАТО Марк Рютте

президент Фінляндії і «улюбленець» Трампа через вміння грати у гольф Олександр Стубб.

Трамп і Стубб на полі для гольфу в курортному комплексі президента США Мар-а-Лаго. Фото: Даніель Торок / Valkoinen talo

Як відбуватиметься зустріч

За інформацією німецького видання Bild, Дональд Трамп спочатку планує провести зустріч лише з Володимиром Зеленським. Після цього до переговорів можуть приєднатися європейські лідери.

Очікується, що після двосторонньої зустрічі відбудеться робочий обід та тривале обговорення у розширеному форматі за участю провідних політиків ЄС.

Чи буде повторення лютневого скандалу в Овальному кабінеті

Держсекретар США Марко Рубіо відкидає припущення, що європейські лідери прибудуть до Овального кабінету, щоб запобігти «цькуванню» Зеленського, передає CNN.

Джей Ді Венс критикує Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому у лютому 2025 року / © Associated Press

«Це такий дурний наратив ЗМІ, що вони приїдуть сюди завтра, бо Трамп збирається залякати Зеленського, щоб той уклав погану угоду. Ми працюємо з цими людьми тижнями, тижнями над цим. Вони приїдуть сюди завтра, бо самі вирішили прийти сюди завтра. Ми запросили їх прийти», — сказав Рубіо.

Коментуючи лютневу зустріч в Овальному кабінеті, де Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикували Зеленського за нібито відсутність вдячності, Рубіо сказав: «Ви знаєте, скільки зустрічей ми мали з того часу?»

«У нас була одна зустріч з Путіним і близько десятка із Зеленським», — сказав він.

«Вони (європейські лідери — Ред.) приїдуть сюди завтра не для того, щоб запобігти цькуванню Зеленського. Вони приїдуть сюди завтра, тому що ми працювали з європейцями. Ми розмовляли з ними минулого тижня. Минулого тижня відбулися зустрічі у Великій Британії», — пояснив глава Держдепу.

Чи змушуватимуть США Зеленського відмовитися від деяких територій

Західні країни на онлайн засіданні «коаліції рішучих» підтвердили єдність і готовність посилити тиск на Росію.

«Я наголосив, що для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву», — повідомив за результатами зустрічі віцепрем’єр-міністр Польщі Радослав Сікорський.

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що якщо Україна не хоче відмовлятися від територій, США не підштовхуватимуть її.

«Українці не бажають цього віддавати, і ніхто не штовхає Україну до цього… Якщо мирна угода і буде, то вона виглядатиме не так», — каже держсекретар.

Тим не менш, Рубіо каже, що без компромісів «з обох сторін», тобто як з боку України, так і з боку РФ, укласти мирну угоду не вдасться.

«Єдиний спосіб досягти угоди — це щоб кожна сторона щось отримала, і кожна сторона щось дала — але це дуже складно. Якби це було легко, війна б не тривала 3,5 роки… Ось чому Зеленський приїжджає завтра», — сказав Рубіо.

Водночас, сам Трамп натякає, що Україні доведеться поступитися частиною територій на користь Росії.

Сьогодні вдень Трамп репостнув повідомлення про те, що Україна має бути готова втратити частину території.

«Україна має бути готова втратити частину території на користь Росії, інакше чим довше триватиме війна, вона втрачатиме ще більше земель!!», — йшлось в повідомленні.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф додав, що питання «обміну територіями» будуть обговорюватися на зустрічі Трампа і Зеленського.

«Головне питання полягає у певному обміні землями, що, очевидно, зрештою контролюється українцями, не могло бути обговорене на цій зустрічі. Ми маємо намір обговорити його в понеділок. Сподіваюсь, це все виллється у мирну угоду дуже швидко», — пояснив Віткофф.

На які поступки готовий Зеленський

Схоже, президент України під тиском обставин буде змушений піти на деякі поступки. Про це свідчить зміна тональності у висловлюваннях глави держави. Ще рік назад він заявляв, що заморозка конфлікту вигідна РФ, тому Україна на таке не погодиться. «Ми не можемо жити у стані замороженого конфлікту…», — говорив він у грудні 2024 року.

«Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту. Жоден», — запевняв Зеленський 2023 року.

Тепер президент натякає на інше. Сьогодні Зеленський сказав, що «реальні переговори можуть початися там, де знаходиться лінія фронту зараз».

«Контактна лінія — це найкраща лінія для розмов», — сказав він, натякаючи таким чином, що готовий піти а варінт заморозки війни по лінії фронту.

Водночас, Зеленський вкотре наголосив, що Україна не визнає окуповані території російськими і не буде відводити війська з Донбасу.

«Оскільки територіяльне питання настільки важливе, воно повинне обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться», — говорив він.

Псевдопоступки Росії

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Росія нібито пішла на поступки Україні у питанні п’яти регіонів.

«Москва пішла на поступки щодо п’яти областей України. Поступки, на які погодилася піти Росія — не окуповувати всю Україну», — заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа.

Віткофф каже, що побачив у росіян «поміркованість» щодо досягення майбутньої мирної угоди.

«Буде законодавче закріплення Росією не захоплювати більше територій (України. — Ред.), коли мирна угода буде укладена», — заявив він.

Гарантії безпеки для України

Гарантії безпеки, про які домовилися на Алясці, Віткофф назвав революційними.

«Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав революційними. Ми і не думали, що близькі до угоди про надання гарантій захисту на рівні п’ятої статті НАТО зі сторони Сполучених Штатів», — заявив Віткофф.

Стів Віткофф — частий гість у Кремлі / © Associated Press

Зауважимо, що стаття 5 Північноатлантичного договору говорить, що збройний напад на одну з країн-членів НАТО буде розглядатися як напад на всіх членів Альянсу. Україна в НАТО не входить і вимога про невступ України до Альянсу є однією з головних для Путіна.

Що кажуть європейці

Президент Франції Еммануель Макрон своєю чергою заявив, що «жодна країна не може змиритися з втратою територій, якщо вона не матиме гарантій безпеки для своєї решти території».

«Якщо ми будемо слабкими сьогодні, ми заплатимо високу ціну завтра… Якщо Європа хоче бути вільною та незалежною, нас потрібно боятися і ми повинні бути сильними», — сказав він.

Президент Франції наголосив, що Росія не прагне миру, а капітуляції України.

За його словами, головна мета завтрашньої зустрічі — представити єдиний фронт між Україною та її європейськими союзниками.

Антоніо Коста, президент Європейської ради, заявив, що «якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню, ЄС та США повинні посилити тиск на Росію».

«Суверенне право України визначати свої умови миру мають поважати», — додав він

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив: «Серед країн Коаліції існує твердий консенсус щодо необхідності продовження підтримки України».

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що коаліція погоджується, що негайним пріоритетом має бути «припинення вбивств» в Україні.

Чи вдасться припинити війну

У той час, коли Трамп і його спецрадник Віткофф сповнені позитиву, а американський президент зокрема заявляє про «великий прогрес» з Росією, держсекретар США Марко Рубіо є більш поміркованим.

Так, Рубіо визнав, що США можуть бути не в змозі домогтися припинення війни в Україні. На його думку, життя в США принципово не зміниться, якщо в Україні не буде досягнуто миру.

«Якщо мир неможливий і війна триватиме, тисячі людей продовжать гинути… Ми не хочемо цього, але повинні бути готові до такої ситуації», — сказав держсекретар.