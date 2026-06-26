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Новий скандал між Польщею та Україною: Качинський повернув нагороду і обізвав Садового
Качинський влаштував гучний демарш, вирішивши повернути Україні свій орден.
Лідер опозиційної партії Польща «Право і справедливість» (PiS) Ярослав Качинський заявив, що поверне Україні орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, який отримав 2022-го.
Про це політик заявив під час конференції з відновлення України.
З його слів, це стане «вираженням ставлення не до українського народу, а до українських політичних еліт». Водночас, він висловився, мовляв, не хотів загострювати конфлікт, але звинуватив в ескалації Україну.
«Я поверну цей орден. Це буде виразом мого ставлення до українських еліт і актом лояльності до президента Кароля Навроцького, тому що сьогодні такі жести потрібні», — заявив Качинський.
Політик наголосив, що умовою добрих польсько-українських відносин є визнання Україною відповідальності за трагедію в роки Другої світової війни, вибачення та належне поховання всіх жертв.
Нападка на Садового
Окрім того, лідер PiS накинувся на мера Львова Андрія Садового, назвавши його «бандерівцем» та звинуватив його у нібито невиконанні фінансових зобов’язань перед польською компанією.
Політик висловився, мовляв, присутність Садового на конференції є «демонстрацією з боку України того, який вигляд мають відносини з Польщею».
«Не варто плекати жодних ілюзій», — сказав Качинський.
Своєю чергою, міський голова Львова заявив, що слова Качинського не відповідають дійсності, а також наголосив, що через неправдиві звинувачення може піти до суду.
«Є лише одна проблема — сьогодні мене у Гданську немає, адже я вже працюю в Дюссельдорфі, де завтра разом із мером міста підпишемо угоду про приєднання Дюссельдорфа до мережі UNBROKEN Cities», — заявив Садовий.