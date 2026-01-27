Новий скандал між Україною і Угорщиною: Будапешт викликає посла

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто / © скриншот з відео

Офіційний Будапешт висунув серйозні звинувачення на адресу України. У вівторок, 27 січня, очільник угорської дипломатії Петер Сіярто повідомив про виклик українського посла для пояснень.

Про це він написав у соціальній мережі X.

У чому звинувачують Київ

За версією Сіярто, українське керівництво намагається вплинути на результати майбутніх парламентських виборів в Угорщині, підігруючи головним конкурентам Віктора Орбана.

«Ми не терпітимемо жодного втручання у вибори в Угорщині, зокрема спроб України вплинути на результат і втрутитися у виборчий процес на користь партії “Тиса“», — заявив міністр.

Сійярто не добирав слів, характеризуючи дії Києва:

«Останніми тижнями президент України та український уряд вели відкриту, безсоромну та агресивну кампанію втручання».

Риторика про суверенітет

Очільник МЗС Угорщини традиційно використав наратив про захист суверенітету від зовнішніх сил, поставивши Київ в один ряд із Брюсселем.

«Тільки угорський народ може вирішувати майбутнє Угорщини. Це рішення ухвалюється в Угорщині, а не в Брюсселі і вже точно не в Києві. Ми будемо захищати наш суверенітет усіма можливими засобами!» — наголосив Сіярто.

Опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром стала головним викликом для режиму Віктора Орбана. Політична сила позиціонує себе як проєвропейська альтернатива чинній владі, критикуючи корупцію та ізоляціонізм уряду «Фідес». Звинувачення у «зовнішньому втручанні» є типовою тактикою команди Орбана перед виборами для мобілізації власного електорату.

Наразі МЗС України офіційно не коментувало ці закиди.

Нагадаємо, напередодні свої звинувачення на адресу України висунув угорський прем’єр Віктор Орбан. Він викликав українського посла та доручив МЗС відреагувати дипломатично.