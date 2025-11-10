ТСН у соціальних мережах

Новий скандал: у центрі Києва викрили офіс родини екснардепа Деркача, де відмивали гроші

Наразі детективи викривають масштабні схеми з відмивання коштів в енергетиці.

Колишній народний депутат України Андрій Деркач

Колишній народний депутат України Андрій Деркач / © Денис Казанський/Facebook

У Києві правоохоронці викрили масштабну схему відмивання незаконно отриманих коштів у сфері енергетики. Центром операції з легалізації грошей став офіс, що належить родині колишнього народного депутата України Андрія Деркача.

Про це йдеться у повідомленнях НАБУ та повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

За даними слідства, функцію легалізації незаконних прибутків виконувало окреме приміщення у центрі Києва. Саме там діяла фінансова ланка злочинної організації, яка забезпечувала облік отриманих коштів, вела «чорну бухгалтерію» та займалася відмиванням грошей через мережу компаній-нерезидентів.

У повідомленні йдеться про те, що офіс належав родині Андрія Деркача, якого Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) уже обвинувачують в іншій кримінальній справі.

За інформацією слідства, частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за межами України. Офіс також надавав «послуги» з легалізації грошей стороннім клієнтам — за комісію від проведених сум.

Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів США.

Железняк у своєму дописі наголосив, що ці кошти мали бути спрямовані на захист та відбудову енергетичної інфраструктури під час війни, однак натомість виводилися з країни й відмивалися через структури, пов’язані з Деркачем.

«Гроші сп**і на захисту та відбудові нашої енергетики на 4-ий рік війни виводились з країни та відмивалися через офіс зрадника та вже сенатора в рф Деркача!!!!. А платив зарплату міністрам енергетики та екології його партнер та помічник!!!!», — зазначив депутат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НАБУ розпочало масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Слідчі дії торкнулися найвищих політичних рівнів.

