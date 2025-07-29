Дональд Трамп і Путін / © ТСН.ua

Реклама

Політична стратегія Кремля опинилася під загрозою після несподіваного кроку з боку президента США Дональда Трампа. Новий термін припинення вогню, який Трамп дав Росії — не 50 днів, як раніше, а лише 10–12 — може суттєво змінити динаміку конфлікту в Україні.

Про це пише політолог, аналітик Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Самуель Рамані у своїй колонці для The Telegraph.

«Я більше не вірю, що Путін дійсно хоче миру. Якщо Кремль не згорне агресію, будуть вторинні тарифи й санкції», — заявив Трамп під час брифінгу в Гаазі.

Реклама

Російська реакція не змусила довго чекати. Колишній президент, а нині високопоставлений чиновник Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав дії США «кроком до війни», а міністр закордонних справ Сергій Лавров підкреслив, що Росія «воює проти всього Заходу».

Ці заяви прозвучали на фоні нових обстрілів України, включно з ударами по Дніпропетровщині, та підвищеної активності російської армії на фронті.

Аналітики зазначають, що Путін розраховував на зміну політики США у разі повернення Трампа до влади. Проте новий курс американського лідера свідчить про протилежне: Вашингтон консолідує підтримку України через союзників по НАТО.

«Цього разу американську зброю закуповують європейці. Це новий етап спільної безпеки», — сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Реклама

За новою угодою між США та ЄС, європейські країни, включно з Німеччиною, Норвегією, Данією, Великою Британією та Канадою, інвестують мільярди доларів у закупівлю американської зброї для України. Водночас Трамп підтримав збільшення оборонного бюджету НАТО до 5% ВВП — крок, який він назвав «великою перемогою західної цивілізації».

Економічний тиск також наростає. США можуть запровадити масштабні вторинні санкції проти покупців російських енергоносіїв. Це значно ускладнить роботу тіньового флоту та посилить макроекономічний шок для РФ.

«Ми фактично вже на межі рецесії», — визнав міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков на Петербурзькому економічному форумі.

На тлі дефіциту на ринку праці, стагнації зарплат та спаду промисловості, економічна ситуація в Росії дедалі погіршується. Аналітики вважають, що санкційний тиск може призвести до серйозних внутрішніх політичних наслідків для Кремля.

Реклама

«Трамп втратив терпіння до тактики зволікання та обструкції з боку Росії. Наслідки цієї зміни поглядів можуть призвести до того, що Путін пошкодує про те, що він грав на користь Трампа», — підсумував Рамані.

Що передувало

Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єром Британії Кіром Стармером президент США Дональд Трамп заявив про скорочення для диктатора РФ Володимира Путіна 50-денного терміну на припинення війни, який дав раніше. Це «приблизно 10 або 12 днів», каже очільник Білого дому. Причиною називає відсутність прогресу.

Тим часом соратник Трампа, сенатор Ліндсі Грем наголошує на тому, Путін прорахувався щодо Трампа. Республіканець каже, що повністю розуміє розчарування американського лідера щодо постійних атак Росії на Україну.