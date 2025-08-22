Новий удар по "Дружбі": Угорщина знову залишилася без російської нафти

Нафтопровід "Дружба". / © Associated Press

Реклама

Угорщина знову не отримує російську нафту через нафтопровід "Дружба". Причиною стали нові удари українських дронів.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

“Вночі надійшла новина про те, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні зазнав неодноразової атаки - втретє за короткий проміжок часу. Подавання сирої нафти до Угорщини знову припинено", - наголосив очільник угорського МЗС.

Реклама

Сіярто стверджує, що нібито "це чергова атака на енергетичну безпеку" Угорщини і "чергова спроба втягнути нас у війну".

Він також висловився про те, що буде надалі "продовжувати підтримувати зусилля зі встановлення миру і захищати національні інтереси всіма силами".

Нагадаємо, пізно ввечері 21 серпня дрони-камікадзе 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції "Унеча" нафтопроводу "Дружба" у Брянській області Росії.

Нагадаємо, 18 серпня ЗСУ атакували об’єкти нафтової інфраструктури в Росії. Внаслідок удару по російському трубопроводу Угорщина та Словаччина залишилися без нафти з РФ. Втім, 20 серпня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу.

Реклама