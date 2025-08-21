Ультиматум Путіна: Reuters про нові кремлівські умови для України

«Мирний план» Путіна: віддати все, щоб нічого не отримати / © ТСН

Російський диктатор Володимир Путін вимагає від України відмовитися від усього Донбасу, відмовитися від амбіцій щодо вступу до НАТО, зберегти нейтралітет і не впускати західні війська до країни.

Про це повідомили Reuters три джерела, знайомі з думкою Кремля на вищому рівні.

За словами джерел, Путін пішов на компроміс щодо територіальних вимог, висунутих ним у червні 2024 року, які вимагали від Києва повністю поступитися чотирма областями — Донецькою та Луганською на сході, а також Херсонською та Запорізькою на півдні.

Київ відхилив ці умови, вважаючи їх рівносильними капітуляції.

У своїй новій пропозиції російський диктатор дотримується вимоги про повне виведення військ України з частин Донбасу, які вона все ще контролює, повідомляють три джерела. Однак, натомість Москва зупинить нинішні лінії фронту на Запоріжжі та Херсонщині, додали вони.

Згідно з оцінками США та даними з відкритих джерел, Росія контролює близько 88% Донбасу та 73% Запоріжжя та Херсонщини.

За словами джерел, Москва також готова передати невеликі частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей України, які вона контролює, в межах можливої ​​угоди.

Путін також дотримується своїх попередніх вимог про відмову України від її амбіцій щодо НАТО та про юридичне зобов’язання Альянсу на чолі зі США про те, що НАТО не розширюватиметься далі на схід.

Також диктатор висуває обмеження для української армії та вимагає, щоб жодні західні війська не були розгорнуті на території України як частина миротворчих сил.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський неодноразово відкидав ідею виведення військ з міжнародно визнаних українських земель як частину угоди та заявляв, що промисловий регіон Донбасу слугує фортецею, що стримує просування Росії вглиб України.

Тим часом вступ до НАТО є стратегічною метою, закріпленою в Конституції країни, і такою, яку Київ розглядає як найнадійнішу гарантію безпеки. Зеленський заявив, що Росія не має права вирішувати питання членства в Альянсі.

Політолог Семюел Чарап, голова відділу політики Росії та Євразії в RAND, американському аналітичному центрі з питань глобальної політики, заявив, що будь-яка вимога до України щодо виведення військ з Донбасу залишається неприйнятною для Києва як з політичної, так і зі стратегічної точки зору.

«Відкритість до «миру» на умовах, категорично неприйнятних для іншої сторони, може бути радше демонстрацією Трампу, ніж ознакою справжньої готовності до компромісу, — додав він. — Єдиний спосіб перевірити цю пропозицію — розпочати серйозний процес на робочому рівні для узгодження цих деталей».

Три джерела, близькі до Кремля, заявили, що саміт в місті Анкоридж на Алясці відкрив найкращий шанс для миру від початку війни, оскільки відбулися конкретні обговорення умов Росії, і Путін продемонстрував готовність поступитися.

«Путін готовий до миру — до компромісу. Саме таке повідомлення було донесено до Трампа», — сказав один зі співрозмовників видання.

Четверте джерело повідомило, що хоча економічні питання були другорядними для Путіна, він розуміє економічну вразливість Росії та масштаби зусиль, необхідних для подальшого вторгнення в Україну.

Якщо Росія та Україна зможуть досягти згоди, то існують різні варіанти офіційної угоди, зокрема можлива тристороння угода між Росією, Україною та США, визнана Радою Безпеки ООН, повідомило одне з джерел.

Інший варіант — повернутися до невдалих Стамбульських угод 2022 року, де Росія та Україна обговорювали постійний нейтралітет України в обмін на гарантії безпеки від п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та Сполучених Штатів, додали джерела.

«Є два варіанти: війна або мир, а якщо немає миру, то буде ще більше війни», — пригрозило одне з кремлівських джерел Reuters.

Раніше Трамп заінтригував новою заявою, розкритикувавши свого попередника Байдена за заборону бити американською зброєю вглиб РФ.

Також The Guardian повідомило, що Трамп поки що вирішив відійти від мирних перемовин між Росією та Україною.