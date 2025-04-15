Зміна риторики США: чи вплинуть заяви Трампа на відносини з Україною

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп, який раніше обіцяв «швидке закінчення війни», тепер відкрито звинувачує президента України Володимира Зеленського у «неповазі до США» та навіть натякає на його причетність до «оманливої пропаганди».

Зі свого боку, Зеленський критикує американців у більш лояльному підході до Росії у врегулюванні конфлікту.

Про що свідчать різкі висловлювання очільників двох країн та які можуть бути наслідки — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Різкі заяви Трампа

Президент США під час брифінгу в Білому домі фактично звинуватив Україну в розв’язуванні війни проти сильнішого ворога.

У критичній заяві американського президента йшлося про те, що Київ не мав починати конфлікт із Росією, яка в рази перевершує її за силою, і тепер лише сподівається на постачання зброї від Заходу.

«Він (Зеленський — ред.) завжди прагне придбати ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти війну. Ви не починаєте війну проти когось, хто у двадцять разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам якісь ракети», — заявив Трамп.

Таким чином Трамп повторив наратив Москви.

Раніше президент США звинуватив президента України та свого попередника Джо Байдена — нібито вони винні у тому, що війна розпочалася.

У своїй соцмережі Truth Social він написав: «Зеленський і безчесний Джо Байден абсолютно жахливо впоралися, допустивши початок цієї трагедії». Трамп заявив, що було багато способів запобігти цьому конфлікту.

Також він наголосив, що ця війна «не його, а Байдена». За словами Трампа, він «старанно працює», аби зупинити смерті та руйнування.

Венс розкритикував Зеленського

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс обурився словами Зеленського, які він сказав в інтерв’ю 60 Minutes на CBS News.

Нагадаємо, під час зустрічі у Білому домі Венс звинуватив Зеленського в неповазі та пропаганді через організацію «оманливих турів».

Своєю чергою український президент в інтерв’ю заявив, що Венс «якимось чином виправдовує дії Путіна».

На що віцепрезидент США розкритикував Зеленського та наголосив, що засуджував Росію від 2022 року, передає Reuters.

За словами Венса, він намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін для пошуку рішення. Також Венс заперечив, що це означає підтримку Росії.

Як зауважив віцепрезидент США, абсурдно звинувачувати Америку, яка утримує Україну «на плаву», у підтримці росіян.

Що каже Зеленський

Спецпредставник президента США Стів Віткофф після візиту до РФ заявив, що мирна угода щодо України передбачатиме врегулювання питання «пʼяти територій».

На тлі заяви Віткоффа в інтервʼю 60 Minutes на CBS News Зеленський зауважив, що наразі у США переважають російські наративи про війну в Україні.

Він висловив обурення з приводу спроб Америки зайняти нейтральну позицію у війні. Він зазначив, що світові має бути очевидно — Росія є агресором, а її дії призвели до численних жертв та руйнувань в Україні.

Зеленський вважає, що у Вашингтоні наразі спостерігається «зміна тону й зміна реальності», і він не хоче «займатися тією зміненою реальністю, яку мені подають».

На його думку, це неприпустимо, оскільки сильна держава має чітко підтримувати жертву збройної агресії.

Президент також висловив розчарування, що американська сторона демонструє більш лояльне ставлення до Росії порівняно з Україною, що суперечить принципам справедливості та міжнародного права.

Також він порадив Трампу перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів відвідати Україну та «подивитися на людей, цивільних осіб, воїнів, лікарні, церкви, знищених або мертвих дітей».

Окрім того, Зеленський заявив про несправедливий підхід до України з боку США. Він зазначив, що Вашингтон заблокував надання військової допомоги, а потім запропонував припинення вогню, тоді як росіянам разом із цією пропозицією не блокували нічого.

«Тобто коли ми говоримо про мир через силу, вибачте, виходить так, що мир через силу працює в один бік, і тільки в наш. І я вважаю, що це несправедливий підхід», — наголосив глава держави в програмі 60 Minutes на телеканалі CBS News.

На його думку, США повинні висувати умови в бік Росії, а не в бік України.

США тиснуть на Україну

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що США можуть нав’язати Україні угоду щодо рідкісноземельних металів, яка викликає серйозні питання.

Експерт нагадав, що від самого початку угода входила до мирного плану, який Зеленський презентував Байдену та Трампу у вересні 2024 року.

«Там був перелік тих вимог, як можна, чи, вірніше, тих пунктів, які можна розцінювати як вихід України на мирні домовленості з Російською Федерацією», — зазначив Шлінчак.

Експерт вважає, що вибір лише одного пункту з переліку цих умов нагадує тактику Путіна після Мінських угод, коли він маніпулював окремими положеннями.

Зі свого боку інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса вважає, що Трамп тисне на Київ аби просувати «мирний план» Путіна.

Він зауважив, що після зустрічі свого представника Віткоффа з російським лідером Трамп почав говорити про «історичне партнерство» з РФ, одночасно звинувачуючи Україну у затягуванні війни.

За аналізом Фурси, суть пропозиції Путіна зводиться до того, щоб Україна поступилася 25% своєї території (зокрема Херсоном і Запоріжжям) в обмін на «вічний мир». Якщо Київ відмовиться, вся відповідальність за провал переговорів ляже на Україну — мовляв, спочатку «спровокували» вторгнення, а тепер блокують мирний процес.

Аналітик нагадує, що подібні силові методи Трампа (як у випадку з торговельною війною з Китаєм) часто дають зворотний ефект.

Експерт попереджає, що нинішній тиск на Україну може бути серйозною загрозою, оскільки поєднується з кремлівською пропагандистською кампанією.

Чи варто боятися чергової атаки Трампа на Зеленського

Колишній радник міністра оборони України Олексій Копитько зауважив, що не варто впадати в крайнощі від чергової зміни позиції Трампа.

Військовий експерт підкреслив — якщо США припинять своє партнерство, то вони «припинять допомогу або нам влаштують ембарго».

На думку Копитька, причина роздратування Трампа полягає у відсутності легких рішень — або тиск на Путіна, або повний вихід із війни, адже інших варіантів уже немає.

Подальші вимоги до України означатимуть лише примус до капітуляції, що суперечить як українським, так і американським інтересам, вважає експерт.

Американська розвідка та військові підтверджують: військових підстав для капітуляції України немає. Тому Трамп опинився перед вибором: марний тиск на Київ (який неможливо реалізувати) або складний, але ефективний тиск на Росію.

Військовий аналітик упевнений, що в США точно є ті, хто чинитиме опір провалу України у війні.

«Провалитися в Україні після Афганістану — це гірше, ніж скоротити оборонний бюджет напередодні великої бійки. Точно є ті, хто цьому чинитиме опір», — резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що переговори США з Росією легітимізують безкарність Путіна.

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