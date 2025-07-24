Новий законопроєкт щодо НАБУ і САП: нардеп назвав дату голосування

Верховна Рада / © УНІАН

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Новий законопроєкт, який має повернути повноваження Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), Верховна Рада може розглянути наступного тижня.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Голосування за законопроект про повернення повноважень НАБУ та САП відбудеться наступного тижня. Дуже ймовірно, десь між 29-31 липня», — йдеться у заяві політика.

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Він додав: «Очевидно, що це має бути одразу і за основу, і в цілому. Швидко ж прийняли, тому тепер давайте швидко і відміняти».

Нагадаємо, 24 липня у Верховній Раді було зареєстровано новий законопроєкт, спрямований на відновлення незалежності антикорупційних органів. Ініціаторами виступили народні депутати з різних парламентських фракцій.

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський також подав на розгляд парламенту власний законопроєкт №13533 щодо діяльності НАБУ та САП. Як зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, документ буде винесено на розгляд під час найближчого пленарного засідання.

У НАБУ та САП схвалили президентський документ. У відомствах повідомили, що їхні фахівці брали активну участь у розробці його змісту.

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