"Ну якого біса я маю такого брата? Брати ж не вбивають": Данілов розкритикував заяву Макрона

Секретар Ради нацбезпеки назвав президента Франції "таким самим, як і решта росіян".
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Франції Еммануель Макрон "через свої вибори починає загравати", називаючи українців та росіян братніми народами.
Про це Данілов розповів в інтерв’ю "BBC Україна".
Секретар РНБО повідомив, що від жовтня 2021 року на всіх зустрічах з іноземними партнерами він пояснював"дуже просту річ: що ми різні, ми нічого спільного не маємо".
"Вони постійно кажуть, ніби ми якісь брати, вони пхаються до нас своїм носом. Ну які ми брати?" – заявив Данілов, підтвердивши, що має на увазі заяву Макрона про те, що українці і росіяни – це братні народи.
"Пан Макрон – такий самий, як і решта росіян. Ну які ми брати, скажіть, будь ласка? У нас інша мова, інша культура, у нас взагалі все інше. У нас поведінка інша. Ну якого біса я маю мати такого брата? Нащо він мені потрібен? Брати ж не вбивають", – обурився секретар РНБО.
"І коли Макрон через свої вибори починає загравати… Не треба так робити. Ми різні. І це велика помилка, коли "великі політики" починають нас єднати", – додав Данілов.
Нагадаємо, напередодні Макрон заявив, що не називатиме звірства російських окупантів в Україні геноцидом, проте визнав, що Росія коїть безпрецедентні в Європі воєнні злочини. Президент Франції також назвав українців та росіян братніми народами.
Наступного дня президент Франції пояснив, що відмовився використовувати слово "геноцид", бо "словесна ескалація" не допоможе.
Читайте також:
- "Дата нападу була не 24 лютого, а 22-го": Данілов розповів, що українська влада знала про плани Кремля почати війну
- "Стрілянини біля ОП в перші дні війни було немало": Данілов розповів, як диверсанти намагалися прорватися до Зеленського
- Ця війна є і буде кривавою, бо життя інших для Путіна не має жодного значення: інтерв’ю з речником МЗС Польщі