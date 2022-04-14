"Ну якого біса я маю такого брата? Брати ж не вбивають": Данілов розкритикував заяву Макрона

"Ну якого біса я маю такого брата? Брати ж не вбивають": Данілов розкритикував заяву Макрона

Секретар Ради нацбезпеки назвав президента Франції "таким самим, як і решта росіян".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Франції Еммануель Макрон "через свої вибори починає загравати", називаючи українців та росіян братніми народами.

Про це Данілов розповів в інтерв’ю "BBC Україна".

Секретар РНБО повідомив, що від жовтня 2021 року на всіх зустрічах з іноземними партнерами він пояснював"дуже просту річ: що ми різні, ми нічого спільного не маємо".

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"Вони постійно кажуть, ніби ми якісь брати, вони пхаються до нас своїм носом. Ну які ми брати?" – заявив Данілов, підтвердивши, що має на увазі заяву Макрона про те, що українці і росіяни – це братні народи.

"Пан Макрон – такий самий, як і решта росіян. Ну які ми брати, скажіть, будь ласка? У нас інша мова, інша культура, у нас взагалі все інше. У нас поведінка інша. Ну якого біса я маю мати такого брата? Нащо він мені потрібен? Брати ж не вбивають", – обурився секретар РНБО.

"І коли Макрон через свої вибори починає загравати… Не треба так робити. Ми різні. І це велика помилка, коли "великі політики" починають нас єднати", – додав Данілов.

Нагадаємо, напередодні Макрон заявив, що не називатиме звірства російських окупантів в Україні геноцидом, проте визнав, що Росія коїть безпрецедентні в Європі воєнні злочини. Президент Франції також назвав українців та росіян братніми народами.

Наступного дня президент Франції пояснив, що відмовився використовувати слово "геноцид", бо "словесна ескалація" не допоможе.

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