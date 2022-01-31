Нуланд про санкції США проти РФ в разі її вторгнення до України: "Буде завдано нищівного удару"

Нуланд про санкції США проти РФ в разі її вторгнення до України: "Буде завдано нищівного удару"

За словами Нуланд, попри те, що міжнародна спільнота заохочує Кремль до дипломатії, "ми маємо бути готовими до гіршого".

США прагнуть зберегти "стратегічну невизначеність" у питанні санкцій, які будуть запроваджені проти Росії в разі її вторгнення до України.

Відповідну заяву заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд озвучила в інтерв'ю CBS News.

"Ми говорили про фінансові заходи, експортний контроль, нові санкції проти російської еліти. Але якщо ми викладемо їх зараз, то Росія зможе почати пом'якшення (наслідків. - Ред.), а це для нас не має жодного сенсу", - підкреслила американська дипломатка.

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На її переконання, "стримування працює найкраще, коли є невелика стратегічна невизначеність". Водночас, продовжила Нуланд, адміністрація Джо Байдена активно співпрацює з Конгресом над відповідним законодавчим актом, узгодження якого очікується найближчим часом.

"У нас був справді сильний двопартійний підхід до підтримки України", - наголосила заступниця держсекретаря США.

За словами дипломатки, попри те, що міжнародна спільнота заохочує Кремль до дипломатії, "ми маємо бути готовими до гіршого".

Через це американська сторона надає Україні захисне смертоносне обладнання, зокрема протитанкове, протиповітряне тощо, яке знадобиться, якщо "Росія зробить цю велику помилку і рушить у дуже криваву битву".

"Ми також працювали з нашими європейськими союзниками над масштабним пакетом економічних санкцій, тож якщо він (Володимир Путін. - Ред.) справді піде проти України, він гостро це відчує, як і російський народ з погляду економіки, - резюмувала Нуланд. - Їм буде завдано нищівного удару".

Заступниця держсекретаря США також зупинилася на підготовці, яка триває на території НАТО. "Ми несемо священну і суверенну відповідальність за захист наших союзників по НАТО (...). Вони також наближаються до кордонів наших балтійських союзників Польщі, Румунії, Угорщини, тому ми повинні бути готові".

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