Нуланд запевнила, що ситуація в Афганістані не впливає на стратегічний інтерес США до України

Нуланд запевнила, що ситуація в Афганістані не впливає на стратегічний інтерес США до України

Вона нагадала, що зустріч глав держав відбулася буквально наступного дня після завершення операції щодо масштабної евакуації з Афганістану.

Складний процес виведення американських сил з Афганістану й забезпечення евакуації людей з цієї країни жодним чином не впливає на стратегічний інтерес США до України, а також на поглиблення двосторонньої взаємодії.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на форумі YES, передає "Укрінформ".

"Ви запитуєте, чи означає наш вихід з Афганістану, що ми більше не дбаємо про наш стратегічний інтерес до України? Я думаю, що немає кращого прикладу нашої незмінної прихильності суверенітету, територіальній цілісності, незалежності та європейським прагненням України, ніж нещодавній саміт, якій ми провели між президентами Байденом і Зеленським", - зауважила Нуланд.

За її словами, зустріч глав держав відбулася буквально наступного дня після завершення операції щодо масштабної евакуації з Афганістану. Причому візит української делегації до столиці США мав дуже насичений порядок денний, який охоплював не лише зустріч президентів у Овальному кабінеті.

Нагадаємо:

У Білому домі відбулася зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Тривала понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин.

Байдена та Володимира Зеленського. Тривала понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин. Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена. Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання. Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

Новини тижня: американська зустріч – про що домовились Зеленський і Байден у Вашингтоні

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