Нинішній момент є вирішальним для майбутнього України — Кір Стармер та Урсула фон дер Ляєн

Кір Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили"мирний план» для зупинення війни Росії проти України, а також можливості використання заморожених російських активів.

Про це повідомив офіційний сайт уряду Великої Британії.

Як зазначається, сторони погодилися, що «це вирішальний момент для майбутнього України, і що Європа підтримуватиме її стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого і тривалого миру».

Також були обговорені зусилля щодо використання заморожених активів Росії.

Британський уряд повідомив, що лідери розглянули перебіг переговорів щодо амбітного пакета заходів, озвученого на спільному саміті Великої Британії та ЄС у травні.

«Вони позитивно оцінили прогрес і висловили сподівання на подальший розвиток у найближчі тижні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що українська влада готується до зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами найближчими днями.