NYT повідомила про "евакуацію" дипломатів РФ з України: у Києві та Москві спростували інформацію

У МЗС України кажуть, що не отримували від РФ інформації щодо евакуації дипломатів.
Американська газета The New Yourk Times повідомила про те, що Росія, мовляв, почала вивозити родини своїх дипломатів з України. Утім, цю інформацію спростовують і в МЗС України, і в МЗС РФ.
Інформацію про евакуацію російських дипломатів з посиланням на власні джерела опублікувала газета The New Yourk Times 18 січня.
За даними журналістів, нібито 5 січня Україну залишили 18 людей - переважно це діти та дружини російських дипломатів. Також вказується про начебто 30 осіб, які вихали з посольства РФ в Києві та консульства у Львові у наступні дні. Дипломатам РФ в інших українських містах нібито наказано готуватись до від'їзду.
Серед можливих причин газета назвала три: пропаганда, хитрість і підготовка до можливого вторгнення.
Проте речника МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Міністерство не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України.
"Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників. Своєю чергою, МЗС України наразі не планує евакуацію українських дипломатів з РФ.", - сказав Ніколенко.
За його словами, на території Росії функціонують в штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську.
"Незважаючи на складні умови, наші дипломати і консули продовжують успішно виконувати покладені на них завдання, насамперед захищати інтереси українських громадян в Росії", - додав він.
Своєю чергою, у Міністерстві закордонних справ РФ також спростовують інформацію про евакуацію російських дипломатів з України. У Москві переконують, що посольство у Києві працює в штатному режимі.
Як повідомлялося, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок повномасштабного вторгнення РФ до України і обіцяє застосувати обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.
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