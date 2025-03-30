NYT розкрила роль друга Резнікова у примиренні Залужного та Міллі

Валерій Залужний / © Associated Press

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Через напружені стосунки між ексголовнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним і колишнім головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, Залужний міг ігнорувати дзвінки Міллі. Для налагодження контактів між ними залучили старого друга тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це йдеться в розслідуванні New York Times.

Під час телефонних бесід з Валерієм Залужним Марк Міллі висловлював сумніви щодо деяких запитів України на озброєння, а також давав поради щодо бойових дій, спираючись на супутникові дані. У відповідь Залужний часто переривав розмови, а згодом почав повністю ігнорувати дзвінки Міллі.

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У Пентагоні намагалися продовжити комунікацію між Валерієм Залужним і Марком Міллі, створивши складну ланцюгову мережу. Спочатку помічник Міллі телефонував генералу Національної гвардії Каліфорнії Девіду Болдуїну, який зв’язувався з Ігорем Пастернаком. Пастернак, своєю чергою, звертався до Олексія Резнікова, щоб допомогти налагодити зв’язок між військовими керівниками.

Після цього Резніков переконував Залужного відновити розмови з Міллі: «Я знаю, що ти злий на Міллі, але ти повинен йому подзвонити».

Нагадаємо, раніше ми писали про ще, що Залужний розповідав, чому Альянс не гарантуватиме безпеку України.