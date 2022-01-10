Нюанси протестів в Казахстані та очікування переговорів з РФ. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Казахстані в понеділок, 10 січня, оголошено загальнонаціональну жалобу у зв'язку з людськими жертвами у регіонах країни. Читати далі –>
- Ввечері 9 січня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" зі столиці Казахстану Нур-Султана прибув рейсовий літак із 33 українцями та іноземцями. Читати далі –>
- Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив відданий владою Казахстану наказ стріляти на ураження. Читати далі –>
- Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман попередила заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, що Вашингтон готовий обговорювати тему безпеки в Європі лише за участю європейських країн. Читати далі –>
- Компроміси з Росією з низки питань безпеки можливі, проте за одну зустріч вони недосяжні. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Читати далі –>