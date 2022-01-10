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Нюанси протестів в Казахстані та очікування переговорів з РФ. П'ять новин, які ви могли проспати

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Нюанси протестів в Казахстані та очікування переговорів з РФ. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • У Казахстані в понеділок, 10 січня, оголошено загальнонаціональну жалобу у зв'язку з людськими жертвами у регіонах країни. Читати далі –>
  • Ввечері 9 січня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" зі столиці Казахстану Нур-Султана прибув рейсовий літак із 33 українцями та іноземцями. Читати далі –>
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив відданий владою Казахстану наказ стріляти на ураження. Читати далі –>
  • Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман попередила заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, що Вашингтон готовий обговорювати тему безпеки в Європі лише за участю європейських країн. Читати далі –>
  • Компроміси з Росією з низки питань безпеки можливі, проте за одну зустріч вони недосяжні. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Читати далі –>

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Новини світу: влада Казахстану оприлюднила кількість загиблих, а українці не можуть покинути країну

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