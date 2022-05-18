Нюанси з розширенням НАТО та продовження евакціація бійців з "Азовсталі": головні новини ночі 18 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 18 травня:

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