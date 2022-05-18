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Нюанси з розширенням НАТО та продовження евакціація бійців з "Азовсталі": головні новини ночі 18 травня

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Нюанси з розширенням НАТО та продовження евакціація бійців з "Азовсталі": головні новини ночі 18 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 18 травня: 

  • Адміністрація США переконана, що попри заяви Туреччини про небажання підтримати приєднання Швеції й Фінляндії до НАТО консенсус у цьому питанні буде знайдено. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. Читати далі –>
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорить з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу позицію його країни щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Про це повідомив речник Держдепу США Нед Прайс. Читати далі –>
  • Українських військовослужбовців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі російські окупанти вивезли в колонію в Оленівці, яка перебуває під контролем бойовиків так званої "ДНР". Про це пише Reuters з посиланням на очевидця. Читати далі –>
  • Звільнення захисників "Азовсталі" курують українські військові та розвідники. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 17 травня. Читати далі –>
  • З'явилося фото зроблене в автобусі, ймовірно під час дороги до у колонію Оленівки, яку контролюють бойовики так званої "ДНР".  Відповідно фото опублікувало видання Associated Press. Читати далі –>

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