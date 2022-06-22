Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"О, диво! Представник іншої країни": Кислиця натякнув, що участь Росії в Радбезі ООН нелегітимна

Дата публікації
Перегляди
693
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"О, диво! Представник іншої країни": Кислиця натякнув, що участь Росії в Радбезі ООН нелегітимна

Представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що свого часу в Раді Безпеки та Генасамблеї ООН не було голосування щодо прийняття Росії замість СРСР після його розвалу 1991 року.

На той момент Росія була відсутньою в Статуті ООН і взагалі у списку країн-членів організації.

Про це Кислиця заявив під час виступу на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації в Україні 21 червня.

"Подія, що сталася в цій залі в грудні 1991 року, спровокувала послідовність трагічних подій. Уявіть собі, в останній день перед Різдвом голова Ради Безпеки, радянський посол Воронцов закриває засідання Ради. Наступне засідання Ради відкриває та сама людина – і, о, диво! – як представник іншої країни – Російської Федерації. Країни, яка на той момент була відсутньою в Статуті ООН і взагалі у списку країн-членів ООН", ­– розповів представник України.

"На Генеральній Асамблеї голосування не було. Не було офіційного рішення жодного органу, і не через різдвяні канікули", – зауважив Кислиця.

Він також нагадав, що тодішній президент Росії Борис Єльцин лише повідомив ООН про своє рішення, і хтось прийняв це рішення до виконання без публічного обговорення та голосування.

"А послу Воронцову вдалося переконати генсека прийняти під ялинкою його вірчі грамоти як представника Росії", – сказав український дипломат.

Нагадаємо, представник України в ООН також заявив, що цивілізований світ має спільними зусиллями покласти край російському фашизму, поки "не заплатив утричі більшу ціну, ніж сьогодні".

Радбез ООН обговорив руйнівний вплив російської пропаганди

Радбез ООН обговорив руйнівний вплив російської пропаганди

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація