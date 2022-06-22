"О, диво! Представник іншої країни": Кислиця натякнув, що участь Росії в Радбезі ООН нелегітимна

Представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що свого часу в Раді Безпеки та Генасамблеї ООН не було голосування щодо прийняття Росії замість СРСР після його розвалу 1991 року.

На той момент Росія була відсутньою в Статуті ООН і взагалі у списку країн-членів організації.

Про це Кислиця заявив під час виступу на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації в Україні 21 червня.

"Подія, що сталася в цій залі в грудні 1991 року, спровокувала послідовність трагічних подій. Уявіть собі, в останній день перед Різдвом голова Ради Безпеки, радянський посол Воронцов закриває засідання Ради. Наступне засідання Ради відкриває та сама людина – і, о, диво! – як представник іншої країни – Російської Федерації. Країни, яка на той момент була відсутньою в Статуті ООН і взагалі у списку країн-членів ООН", ­– розповів представник України.

"На Генеральній Асамблеї голосування не було. Не було офіційного рішення жодного органу, і не через різдвяні канікули", – зауважив Кислиця.

Він також нагадав, що тодішній президент Росії Борис Єльцин лише повідомив ООН про своє рішення, і хтось прийняв це рішення до виконання без публічного обговорення та голосування.

"А послу Воронцову вдалося переконати генсека прийняти під ялинкою його вірчі грамоти як представника Росії", – сказав український дипломат.

Нагадаємо, представник України в ООН також заявив, що цивілізований світ має спільними зусиллями покласти край російському фашизму, поки "не заплатив утричі більшу ціну, ніж сьогодні".

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