ОАЕ перехопили випущену з Ємену ракету під час візиту президента Ізраїлю

ОАЕ перехопили випущену з Ємену ракету під час візиту президента Ізраїлю

За пів години після атаки ОАЕ повідомили про знищення пускової установки балістичних ракет в єменській провінції Ель-Джауф.

Об'єднані Арабські Емірати вранці в понеділок, 31 січня, під час офіційного візиту президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа перехопили випущену єменськими повстанцями-хуситами балістичну ракету.

Про це із посиланням на інформагентство WAM повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що "атака не призвела до будь-яких втрат, оскільки залишки балістичної ракети впали за межами населених пунктів". За даними Цивільного агентства управління повітряним рухом країни, інцидент також не вплинув на авіаперевезення в ОАЕ.

Головний прокурор ОАЕ попередив, що людей, які сфотографують або опублікують зображення інциденту, притягнуть до кримінальної відповідальності.

Водночас приблизно через 30 хвилин після атаки Мініоборони країни оприлюднило кадри знищення пускової установки балістичних ракет в єменській провінції Ель-Джауф.

У виданні зауважують, що спроба ракетного обстрілу ще більше загострює напруженість у Перській затоці на тлі краху ядерної угоди Ірану зі світовими державами та багаторічної війни в Ємені.

Зауважимо, що це вже третя подібна атака з боку єменських повстанців-хуситів за останні тижні. Так, минулого тижня еміратські та американські сили запустили ракети-перехоплювачі, щоб відбити напад хуситів на авіабазу Аль-Дафра в Абу-Дабі.

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За тиждень до цього безпілотники та ракети хуситів завдали удару по паливному складу Національної нафтової компанії Абу-Дабі, внаслідок чого троє людей загинули, а ще шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, що повстанці з Ємену ворогують із ОАЕ та Саудівською Аравією, оскільки ці держави підтримують єменський уряд у громадянській війні з хуситами.