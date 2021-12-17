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"Об'єднані" нації: український дипломат іронічно відгукнувся про голосування за резолюцію про Крим в ООН

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"Об'єднані" нації: український дипломат іронічно відгукнувся про голосування за резолюцію про Крим в ООН

Associated Press

Пів години виступали країни, які відмежовуються від цілих частин тексту резолюції.

У Генеральній асамблеї ООН проголосували за оновлену резолюцію щодо ситуації в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і місті Севастополь.

Про це у Facebook повідомив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця.

За його словами, Росія, Іран, КНДР, Сирія вже записалися виступити проти, зокрема, проєкту кримського проєкту. 

Також пів години виступали країни, які відмежовуються від цілих частин тексту.

"Ось вам і ціна оонівського консенсусу і перегонів за кількістю голосів. Типу всі "за", але ледь не декілька десятків країн зовсім і не "за" … "Об’єднані" нації!" - зауважив він. 

За резолюцію проголосували – 65 країн, проти - 25, утрималися - 85.

Серед країн, які проголосували проти, крім Російської Федерації - Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Індія, Іран, Казахстан, Судан, Сирія, Киргизстан, Філіппіни, Сербія, Венесуела, Зімбабве.

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